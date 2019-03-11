Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова попала в реанимациюИзвестия 02:39
Певица Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных больниц. По данным РЕН ТВ, врачи оценивают состояние 38-летней исполнительницы как крайне тяжелое. Согласно предварительным данным, причиной госпитализации стал резко поднявшийся уровень сахара в крови.
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Происшествия
В ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» проходят обыски
Полиция, ФСБ и Росгвардия проводят операции в ТЦ «Москва» в Люблино, на рынке «Садовод» и еще нескольких объектах.
Обновлено в 04:09
Экономика
Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»
Контракт на строительство самой дорогой автомагистрали в России Джубга – Сочи может получить Мостотрест Аркадия Ротенберга, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:49
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Экономика
Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода
Международная платежная система Visa с 13 апреля повысит лимит платежа по картам без введения пин-кода с тысячи до трех тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:18
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1»
На автомобильной трассе Седанка - Патрокл во Владивостоке опрокинулся шедший от острова Русского военный автомобиль, предположительно "Панцирь-С1", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам
Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Политика
Военные атташе США впервые не пришли на брифинг главы комитета Госдумы
Военные атташе США, аккредитованные в Москве, впервые не явились на традиционный брифинг главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, который проходит в понедельник.
Обновлено в 03:38
Политика
Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире
Согласно исследованию, Россия удерживает второе место после США, на третьем месте — Франция, за ней идут Германия и Китай — вся пятерка занимает 75% рынка экспорта вооружений.
Обновлено в 00:02
Общество
Яровая предлагает запретить передачу коллекторам долгов по ЖКХ
В понедельник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила к рассмотрению законопроект, который запрещает передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:10
Политика
В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году
Депутат Верховной рады Эдуард Леонов выразил мнение, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году из-за разницы в часовых поясах.
Обновлено вчера в 19:52
Авто
Tesla поднимет цены на автомобили Model S и Model X
Производитель электромобилей Tesla повысит цены на автомобили Model S и Model X на 3% по всему миру и закроет «значительно» меньше розничных магазинов, чем планировал, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Минобороны опровергло информацию об авиаударах по Идлибу
Минобороны подчеркнуло, что российская авиация «никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносила».
Обновлено в 03:55
Спорт
Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года
Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке, серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Келли Кэтлин покончила жизнь самоубийством в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Виктор Бут рассказал об антироссийской кампании в американских СМИ
Антироссийская кампания в американских СМИ дошла до абсурда: даже в телепередачах о русской кухне содержится негативный антироссийский контент, сказал РИА Новости по телефону российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Бурятии в подъезде нашли брошенного младенца
Правоохранители устанавливают личность матери ребенка, уточнил собеседник агентства. Сейчас новорожденный находится под присмотром врачей.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»
Следственный комитет РФ настаивает на заочном аресте экс-главы банка "Открытие" Евгения Данкевича, объявленного в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Житель Афин остался жив, опоздав на разбившийся в Эфиопии Boeing
Житель Афин Антониос Маврополулос остался жив, опоздав на трагический рейс Boeing 737 на две минуты.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Ранее российский вице-премьер Ольга Голодец назвала разницу зарплат мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Задержана мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Назван идеальный для российских дорог автомобиль
Автоэксперт Алексей Хресин 7 марта назвал самые оптимальные автомобили для дорог России по итогам февраля.
Обновлено вчера в 16:07
Спорт
Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
ГИБДД предложила оборудовать автобусы подушками безопасности
ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений, сообщил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.
Обновлено в 00:52
Технологии
«МегаФон» запустил кэшбэк за оплату связи
"МегаФон" первым из операторов мобильной связи включил в линейку своих тарифов услугу, обычно предоставляемую банками, - кэшбэк за оплату связи, включая международный роуминг, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:26
Финансы
Рубль незначительно вырос к доллару на открытии торгов
Курс рубля незначительно вырос к доллару на открытии торгов 11 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:09