Певица Юлия Началова находится в комеРоссийская газета 05:48

Состояние известной певицы Юлии Началовой остается сложным: как стало известно РЕН ТВ, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне РЕН ТВ сообщал, что 38-летнюю Юлию Началову доставили в реанимацию одной из больниц в Москве.

с чего всё началось

Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.

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