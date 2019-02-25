Певица Татьяна Буланова подала в суд на Владислава РадимоваНевские Новости вчера в 16:26

Как писала светская пресса, Буланова и Радимов через суд расторгли соглашение о браке в 2016 году. В культурно-просветительских программах о звездах шоу-бизнеса певица сообщала, что поддерживает с бывшим мужем хорошие отношения и денег ей не надо.

с чего всё началось

Бывший супруг, с которым певица развелась в 2016 году, не выплачивал Булановой алименты. Стало известно, что известная певица обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга по вопросу взыскания алиментов с бывшего супруга на содержание общего сына 2007 года рождения.

Певица Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова

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