Шоу-бизнес
Певица Светлана Лобода устроила дебош в Шереметьево
Певица Светлана Лобода устроила дебош в ШереметьевоРоссийская газета09:20
Известная певица Светлана Лобода устроила грандиозный скандал в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пассажирка Лобода перешла на мат, публично выражая недовольство работой VIP-сервисов.
Российская газета09:20
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