Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода устроила дебош в Шереметьево
Российская газета
09:20

Известная певица Светлана Лобода устроила грандиозный скандал в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пассажирка Лобода перешла на мат, публично выражая недовольство работой VIP-сервисов.
Российская газета09:20

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Представители аэропорта «Шереметьево» отреагировали на жалобы Лободы

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В аэропорту Шереметьево ответили на претензии певицы Лободы

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Super.ru08:59
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