Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантомСуть событий вчера в 13:29
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России. Об этом она сообщила на своей странице в FB, выразив поддержку протестующим в Тбилиси. Она назвала день начала протестов в Тбилиси 20 июня и последний концерт в России 22 июня – самыми тяжелыми в своей жизни.
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Хоккей
Панарин — «Коламбусу»: «Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня»
В минувшей «регулярке» Панарин набрал за «Коламбус» 87 (28+59) очков. Команда впервые в своей истории вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.
Обновлено в 20:58
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Происшествия
В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа
Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено в 22:30
Политика
Кремль ответил на высказывание певицы Нино Катамадзе
Безусловно грузинская певица, говорит Дмитрий Песков, очень талантливая, однако, что касается политики, она не знает очень многого.
Обновлено в 09:24
Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Энергетика
ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев
Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 16:09
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне
Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено в 21:29
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Принципы интуитивного питания помогут волгоградцам похудеть без диет
В отличие от диеты, которая учит ограничивать желания и отказывать организму в его требованиях, интуитивное питание следует принципу давать организму то, чего он хочет.
Обновлено в 15:40
Кино
Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма «Анна»
Обновлено в 12:28
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Космос
Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца
Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено в 21:47
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Футбол
«Лион» хочет 30 млн евро за Фекира
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может покинуть команду этим летом. "Ткачи" хотят выручить за игрока 30 млн евро, сообщает L'Équipe.
Обновлено в 16:49
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40