Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в РоссииТАСС вчера в 10:38
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России. О своих намерениях певица написала в воскресенье на своей странице в Facebook.
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Политика
Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
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Политика
Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik
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Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
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Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий
Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
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Общество
La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)
Обновлено в 17:08
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Происшествия
В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
Обновлено в 19:33
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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Авто
Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России
Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
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Футбол
Роман Пилипчук: «Нормально, что в первых матчах игроки не показывают тот футбол, который все хотят видеть»
Все матчи Кубка Париматч Премьер в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч ПРЕМЬЕР».
Обновлено в 16:04
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра
Обновлено в 19:16
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже
Яна Рудковская отправилась в Париж, чтобы поддержать российского дизайнера Ульяну Сергеенко.
Обновлено в 16:01
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка
Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Наука
В России создали нейромобиль для инвалидов
Обновлено 29 июня в 15:14
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Google раздаст Интернет с воздушных шаров в Африке
В труднодоступных районах Восточной Африки интернет планируют раздавать с помощью аэростатов.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze
Силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35