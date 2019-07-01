Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в РоссииТАСС вчера в 10:38

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России. О своих намерениях певица написала в воскресенье на своей странице в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кикабидзе отреагировал на отказ Катамадзе петь в России

URA.Ru11:58

Российская певица Отиева заявила, что не знает, кто такая Катамадзе

Московский Комсомолец14:44

Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе

Говорит Москва10:25

Скабеева обвинила Катамадзе в хитрости

РИА Новости08:46

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ

Газета.Ruвчера в 22:41

Певица Нино Катамадзе удалила пост об отмене всех концертов в России

Коммерсантъвчера в 21:30

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

ТАССвчера в 10:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Политика

Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Энергетика

Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»

Обновлено в 10:19
Политика

Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад немецкой контрразведки, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

Обновлено в 14:51
Общество

Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий

Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Общество

La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)

Обновлено в 17:08
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе

Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
Обновлено в 19:33
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

Обновлено в 05:03
Авто

Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Футбол

Роман Пилипчук: «Нормально, что в первых матчах игроки не показывают тот футбол, который все хотят видеть»

Все матчи Кубка Париматч Премьер в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч ПРЕМЬЕР».
Обновлено в 16:04
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра

Обновлено в 19:16
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже

Яна Рудковская отправилась в Париж, чтобы поддержать российского дизайнера Ульяну Сергеенко.
Обновлено в 16:01
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье

Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка

Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Наука

В России создали нейромобиль для инвалидов

Обновлено 29 июня в 15:14
Технологии

Google раздаст Интернет с воздушных шаров в Африке

В труднодоступных районах Восточной Африки интернет планируют раздавать с помощью аэростатов.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Черноморский флот наблюдает за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze

Силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Обновлено в 12:43
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное