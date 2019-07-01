Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантомСуть событий 30 июня в 13:29
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России. Об этом она сообщила на своей странице в FB, выразив поддержку протестующим в Тбилиси. Она назвала день начала протестов в Тбилиси 20 июня и последний концерт в России 22 июня – самыми тяжелыми в своей жизни.
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Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 30 июня в 21:59
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