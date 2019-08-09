Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом ФадеевымРИА Новости 03:30

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. На днях стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой.
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с чего всё началось

«Трезвой не выходила на сцену»: Стали известны подробности конфликта Максима Фадеева и Наргиз

Эта скандальная история началась с обращения Наргиз Закировой, которое она опубликовала в своем Инстаграме. Рокерша заявила, что продюсерский центр «MALFA», принадлежащий Максиму Фадееву, отменяет ее концерты.
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