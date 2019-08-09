Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом ФадеевымРИА Новости 03:30
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. На днях стало известно, что MALFA расторг контракт с артисткой.
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с чего всё началось
Эта скандальная история началась с обращения Наргиз Закировой, которое она опубликовала в своем Инстаграме. Рокерша заявила, что продюсерский центр «MALFA», принадлежащий Максиму Фадееву, отменяет ее концерты.Комсомольская правда08 августа в 12:30
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Общество
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Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 21:11
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Шура Би-2 рассказал, как появились «Куртки Кобейна»
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Происшествия
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Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Обновлено в 08:21
Авто
Mazda анонсирует выход дизельной версии Mazda 6
По словам представителя Mazda, дизельная версия все еще проходит процесс сертификации CARB и EPA.
Обновлено в 06:58
Футбол
Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 05:44
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Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем
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Обновлено в 08:46
Политика
Медведчук рассказал о роли оппозиции в Раде
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что роль его партии заключается в решении главных проблемных вопросов для Украины.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
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Общество
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Обновлено в 09:09
Транспорт
Внезапное появление поездов на Крымском мосту объяснили строители
Заснятые на видео поезда, проезжавшие по Крымскому мосту, являются технологическими.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
В чемпионате Англии по футболу впервые был применён VAR
Обновлено в 09:25
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 9
В результате новых взрывов на складе пороховых зарядов в воинской части под Ачинском, по последним данным, пострадали девять человек.
Обновлено вчера в 12:18
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Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
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Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
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Обновлено в 00:47
Общество
Минкультуры запретит ходить в кино с едой
Согласно документу, ведомство предлагает запретить россиянам проносить в зрительный зал еду, алкоголь и прохладительные напитки, купленные «на стороне» или захваченные из дому.
Обновлено вчера в 10:05