Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о разногласиях с ФадеевымRT на русском 09:34

Певица Наргиз Закирова заявила, что со стороны продюсерского центра Максима Фадеева MALFA в отношении неё начались «травля» и «перекрытие кислорода». Об этом исполнительница написала в своём Instagram.
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с чего всё началось
«Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями», — написала
 она.
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