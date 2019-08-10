с чего всё началось

Певица Наргиз Закирова заявила, что со стороны продюсерского центра Максима Фадеева MALFA в отношении неё начались «травля» и «перекрытие кислорода». Об этом исполнительница написала в своём Instagram.

Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым

Футбол «Томь» уступила «Ротору» и прервала беспроигрышную серию в ФНЛ Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов, успешно реализовавший пенальти на 83-й минуте.

Общество На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.

Политика Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Происшествия Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Кино «Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" набрал более 20 миллионов просмотров и стал самой популярной советской кинокартиной на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм".

Происшествия В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии Инцидент произошел во время патрулирования, когда силовики попытались приблизиться к подозрительному гражданину у одного из жилых домов.

Хоккей «Трактор» обыграл сборную Кубка губернатора "Трактор" в матче Кубка губернатора Челябинской области обыграл сборную турнира со счетом 5:2.

Футбол Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная.

Киберспорт Dendi окончательно покинул Natus Vincere Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила о досрочном расторжении контракта с Данилом Dendi Ишутиным.

Общество В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.

Происшествия В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.

Хоккей «Салават» обыграл «Нефтехимик» по буллитам на турнире в Казахстане Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переиграл в серии послематчевых буллитов нижнекамскую команду «Нефтехимик» в матче предсезонного Кубка президента республики Казахстан.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.

Происшествия После митинга на проспекте Сахарова начались задержания После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».

Армия и оружие Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.

Футбол «Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Политика Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.

Происшествия Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.