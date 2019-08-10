Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о разногласиях с ФадеевымRT на русском 09:34
Певица Наргиз Закирова заявила, что со стороны продюсерского центра Максима Фадеева MALFA в отношении неё начались «травля» и «перекрытие кислорода». Об этом исполнительница написала в своём Instagram.
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с чего всё началось
«Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями», — написала она.RT на русском09:34
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Происшествия
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
Обновлено в 07:30
Футбол
«Томь» уступила «Ротору» и прервала беспроигрышную серию в ФНЛ
Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов, успешно реализовавший пенальти на 83-й минуте.
Обновлено в 09:56
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
Обновлено в 07:15
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
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Политика
Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме
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Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
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Футбол
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Кино
«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube
Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" набрал более 20 миллионов просмотров и стал самой популярной советской кинокартиной на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм".
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Инцидент произошел во время патрулирования, когда силовики попытались приблизиться к подозрительному гражданину у одного из жилых домов.
Обновлено в 05:03
Хоккей
«Трактор» обыграл сборную Кубка губернатора
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Футбол
Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется
Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная.
Обновлено в 08:02
Киберспорт
Dendi окончательно покинул Natus Vincere
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила о досрочном расторжении контракта с Данилом Dendi Ишутиным.
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Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.
Обновлено в 07:07
Хоккей
«Салават» обыграл «Нефтехимик» по буллитам на турнире в Казахстане
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переиграл в серии послематчевых буллитов нижнекамскую команду «Нефтехимик» в матче предсезонного Кубка президента республики Казахстан.
Обновлено в 08:37
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
После митинга на проспекте Сахарова начались задержания
После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Политика
Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей
Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.
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Происшествия
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции
Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony
Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.
Обновлено в 03:14