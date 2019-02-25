Певица Maruv не поедет на Евровидение от УкраиныРоссийская газета 12:13

В понедельник вечером стало известно о том, что украинская певица Maruv (Анна Корсун) не будет представлять Украину на Евровидении. Об этом сообщил портал Страна.ua. Победительнице украинского национального отбора на Евровидение-2019 организаторы отказали в праве участвовать в этом конкурсе.

Певица Maruv не поедет на Евровидение от Украины

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