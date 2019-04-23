Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропортРИА Новости 05:14
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова. По ее словам, инцидент произошел по дороге в аэропорт, когда певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.
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Происшествия
Суд арестовал имущество сенатора Арашукова
Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и фигурантов его дела.
Обновлено в 07:15
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика
Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку
За первые сутки после президентских выборов, завершившихся победой Владимира Зеленского, в отставку ушли два украинских губернатора.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В России передали в суд первое дело по антидопинговой статье
Первое возбужденное в России уголовное дело по антидопинговой статье передано в суд, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:03
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Происшествия
После пожаров в Забайкалье завели уголовные дела о халатности
После природных пожаров в Забайкальском крае, которые затронули 17 населенных пунктов, следователи завели уголовные дела о халатности (ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Обновлено в 04:37
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Экономика
Российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна
Крупнейшие российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна. Об этом говорится в совместном пресс-релизе четырех экспортеров.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве полицейского задержали за мошенничество
Сотрудник УВД по Юго-Восточному округу Москвы задержан за мошенничество, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:20
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Политика
Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua.
Обновлено в 04:22
Политика
Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента
Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.
Обновлено в 06:56
Общество
В России добыли гигантский алмаз
Обновлено в 07:17
Здоровье
Названы способы снижения давления без лекарств
Существуют способы, помогающие снизить артериальное давление без приема специальных лекарств.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка
Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:11
Хоккей
Экс-вратарь «Авангарда» назвал 30 дней в Омске худшими в жизни
Обновлено в 00:36
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Политика
В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 02:00
Экономика
«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года
Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
Обновлено в 04:10
Футбол
Де Хеа и Погба хотят покинуть «МЮ»
Как сообщает The Guardian, в числе таких игроков называются Давид Де Хеа, Поль Погба и Ромелу Лукаку.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Стена дома на Гражданском проспекте рухнула из-за перепланировки
Стена рухнула в квартире № 4 из-за самовольной перепланировки помещения.
Обновлено в 07:06
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:29