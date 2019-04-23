Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропортРИА Новости 05:14

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова. По ее словам, инцидент произошел по дороге в аэропорт, когда певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

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