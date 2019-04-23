Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропортРИА Новости 05:14
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова. По ее словам, инцидент произошел по дороге в аэропорт, когда певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.
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Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге
Глава государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.
Обновлено в 10:07
Футбол
Молодежка «Зенита» разгромила «Динамо», «Локомотив» победил «Ростов»
«Зенит» одержал крупную победу над «Динамо» в матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 06:53
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Тройку лидеров, как и год назад, завершает подразделение «Роснефти» Rosneft Trading (25,1 млн тонн на $12,5 млрд).
Обновлено в 09:04
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Как сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, горожане хотят видеть на этом месте общественное пространство - лучше всего парк.
Обновлено в 10:17
Политика
Депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку Андрея Парубия
Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:45
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:10
Наука
Ученые: небольшая человеческая кость, считавшаяся утраченной в ходе эволюции, стала возвращаться
Новое исследование, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона, показало, что фабеллы становятся все более распространенными у людей.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 04:36
Общество
Александр Кержаков развелся с женой через суд
Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Диетологи рассказали об опасности частого употребления воды с газом
Диетологи рассказали, как регулярное употребление воды с газом влияет на организм человека.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика
Крафтового пива может не остаться в России
Любители крафтового пива бьют тревогу: появилась информация, что иностранные и отечественные бренды этого напитка могут оказаться под запретом.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Вандалы надругались над могилой Евгения Осина
Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Политика
В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.
Обновлено в 09:35
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Финансы
Евро опустился до годового минимума
Евро подешевел на 21 копейку и обновил годовой минимум. Курс евро опустился до отметки 72 рубля 62 копейки.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Футбол
Президент «Анжи» заявил о «наплевательском отношении» властей к клубу
В начале октября врио министра по физической культуре и спорту республики Магомед Магомедов заявил, что руководство региона рассматривает вопрос оказания помощи «Анжи» в решении её финансовых проблем.
Обновлено в 08:53
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14