Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропортРИА Новости 05:14

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова. По ее словам, инцидент произошел по дороге в аэропорт, когда певица торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа.
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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

РИА Новости05:14

Певица МакSим пострадала в ДТП

StarHit.ru04:00

Восстановление певицы MaкSим после ДТП займет минимум месяц

РЕН ТВ05:15

Страшные фото разбившейся в ДТП МакSим попали в Интернет

Экспресс газета04:10

Певица Мак$им попала в аварию при очень загадочных обстоятельствах

Paparazzi.ru06:57

Певица МакSим разбилась в автокатастрофе

Дни.ру04:12

Певица МакSим находится в больнице после серьезного ДТП

Телепрограмма04:34
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Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»

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КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
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Путин посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге

Глава государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.
Обновлено в 10:07
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Молодежка «Зенита» разгромила «Динамо», «Локомотив» победил «Ростов»

«Зенит» одержал крупную победу над «Динамо» в матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 06:53
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Энергетика

Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

Тройку лидеров, как и год назад, завершает подразделение «Роснефти» Rosneft Trading (25,1 млн тонн на $12,5 млрд).
Обновлено в 09:04
Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Как сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, горожане хотят видеть на этом месте общественное пространство - лучше всего парк.
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Политика

Депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку Андрея Парубия

Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:45
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Жительница Подмосковья получила срок за суицид беременной дочери

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Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Обновлено в 05:15
Политика

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:10
Наука

Ученые: небольшая человеческая кость, считавшаяся утраченной в ходе эволюции, стала возвращаться

Новое исследование, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона, показало, что фабеллы становятся все более распространенными у людей.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 04:36
Общество

Александр Кержаков развелся с женой через суд

Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено в 09:54
Здоровье

Диетологи рассказали об опасности частого употребления воды с газом

Диетологи рассказали, как регулярное употребление воды с газом влияет на организм человека.
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Экономика

Крафтового пива может не остаться в России

Любители крафтового пива бьют тревогу: появилась информация, что иностранные и отечественные бренды этого напитка могут оказаться под запретом.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Вандалы надругались над могилой Евгения Осина

Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Политика

В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В суде показали справку о состоянии аффекта Кокорина во время драки

Обновлено в 09:07
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Финансы

Евро опустился до годового минимума

Евро подешевел на 21 копейку и обновил годовой минимум. Курс евро опустился до отметки 72 рубля 62 копейки.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Футбол

Президент «Анжи» заявил о «наплевательском отношении» властей к клубу

В начале октября врио министра по физической культуре и спорту республики Магомед Магомедов заявил, что руководство региона рассматривает вопрос оказания помощи «Анжи» в решении её финансовых проблем.
Обновлено в 08:53
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
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Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры

Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
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МакSим
Российская певица
Российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер, Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики, Заслуженная артистка Республики Татарстан.
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