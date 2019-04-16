Футбол

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»Sports.ru 09:15

«Спартак» опубликовал клип на песню «Верность и сила».
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«Верность и сила». Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Sport24.ru09:15

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку» (видео)

Советский спорт10:30

«Спартаку» посвятили новую песню. Она называется «Верность и сила»

Спорт-Экспресс09:20

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Чемпионат10:36

Певица Дана Соколова посвятила песню московскому «Спартаку»

Soccer.ru09:13

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку». ВИДЕО

Sport.ru10:30

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Sports.ru09:15
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Происшествия

Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
Обновлено в 08:54
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру

В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов.
Обновлено в 08:50
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Теннис

Кузнецова получила «уайлд-кард» на турнир в Праге

Обновлено в 09:26
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

Светлана считает очень важным сохранить хорошие отношения после развода, ведь в противном случае ты как бы вычеркиваешь часть жизни.
Обновлено в 07:13
Политика

Хакеры пытались взломать сеть МИД Бельгии

Представитель МИД Бельгии Карл Лагатье заявил, что 16 апреля хакеры попытались взломать компьютерную сеть внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:16
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Культура

Умер писатель-фантаст Джин Вулф

Обновлено в 10:18
Транспорт

В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков

Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.
Обновлено в 10:00
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Обновлено в 09:52
Происшествия

Участники омской банды националистов на троих получили 40 лет колонии

Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле

Пентагон разрабатывает военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Свидетель принял компанию Кокорина и Мамаева за группировку из 90-х

Обновлено в 10:15
Политика

Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы

Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия.
Обновлено в 05:14
Экономика

На Мосбирже досрочно сменится руководство

На сайте Мосбиржи сообщается, что Афанасьев досрочно выполнил задачи, предусмотренные текущей стратегией биржи.
Обновлено в 05:15
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

Близкие актера рассказали, что сейчас Башаров находится в Сочи, где, действительно проводит время со своей новой спутницей.
Обновлено в 04:53
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Футбол

Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»

Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас.
Обновлено вчера в 17:49
Общество

Текслер поручил решить проблему со школами Копейска

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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