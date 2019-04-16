Футбол
Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»Чемпионат 10:36
Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Композиция называется «Верность и сила» и опубликована в официальном YouTube-канале «Спартака».
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Футбол
«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал ЛЧ
Испанская "Барселона" одержала крупную победу над английским "Манчестер Юнайтед" и оформила путевку в полуфинал футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Общество
Петербург получит 10 млрд рублей на создание мест в детсадах и школах
Правительство России в 2019 году выделит более 9,74 миллиарда рублей для создания новых мест в детских садах и школах в Санкт-Петербурге, соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:31
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт
На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов
На Сокольнической (красной) линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» ограничена скорость движения поездов.
Обновлено в 05:22
Политика
Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам.
Обновлено в 14:15
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Культура
Дженнифер Лопес станет иконой моды Америки
Стиль Дженнифер Лопес – смелый, бескомпромиссный и всегда запоминающийся, - заявил президент и главный исполнительный директор CFDA Стивен Колб.
Обновлено в 15:39
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Политика
МИД Великобритании обещал Эквадору не допустить казни Ассанжа
В 2018 году британские дипломаты заверили президента Эквадора в том, что Джулиана Ассанжа не выдадут стране, в которой ему будет грозить смертная казнь Лондон уведомлял президента Эквадора Ленина Морено о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может угрожать смертная казнь, соответсвующие документы опубликовала британская газета The Guardian.
Обновлено в 04:40
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Происшествия
На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка
На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.
Обновлено в 16:06
Кино
В Интернет выложили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada
«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Рудковская ответила Водонаевой на обвинения в эксплуатации сына
Яну Рудковскую постоянно критикуют за то, что она эксплуатирует шестилетнего сына Сашу, заставляя его катать программы фигурного катания и сниматься в рекламных фотосессиях.
Обновлено в 11:54