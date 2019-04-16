Футбол
Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»Чемпионат 10:36
Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Композиция называется «Верность и сила» и опубликована в официальном YouTube-канале «Спартака».
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Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию вечером и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому россияне могут пройти диспансеризацию в вечернее время и по субботам.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор гражданину Норвегии по делу о шпионаже
Московский городской суд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России, сообщают 16 апреля РИА Новости.
Обновлено в 05:38
Спорт
Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой
Автор костюмов группы тренера Этери Тутберидзе Ольга Рябенко рассказала о нарядах олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Обновлено в 09:14
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
В феврале 2019 года гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что компания решит к маю, обращаться ли за льготами для Южно-Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика
Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы
«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
Обновлено в 12:24
Политика
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Политика
Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов
Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Общество
Алексей Текслер проинспектирует Копейск
Обновлено в 04:12
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20