Футбол

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»Чемпионат 10:36

Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Композиция называется «Верность и сила» и опубликована в официальном YouTube-канале «Спартака».
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Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Чемпионат10:36

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку» (видео)

Советский спорт10:30

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку». ВИДЕО

Sport.ru10:30

«Верность и сила». Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Sport24.ru09:15

Певица Дана Соколова посвятила песню московскому «Спартаку»

Soccer.ru09:13

«Спартаку» посвятили новую песню. Она называется «Верность и сила»

Спорт-Экспресс09:20

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Sports.ru09:15
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Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Кино

В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию вечером и по субботам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому россияне могут пройти диспансеризацию в вечернее время и по субботам.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор гражданину Норвегии по делу о шпионаже

Московский городской суд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России, сообщают 16 апреля РИА Новости.
Обновлено в 05:38
Спорт

Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой

Автор костюмов группы тренера Этери Тутберидзе Ольга Рябенко рассказала о нарядах олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Обновлено в 09:14
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Энергетика

Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Политика

Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Энергетика

«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения

В феврале 2019 года гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что компания решит к маю, обращаться ли за льготами для Южно-Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика

Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы

«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
Обновлено в 12:24
Политика

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Политика

Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов

Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу

Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Общество

Алексей Текслер проинспектирует Копейск

Обновлено в 04:12
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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