Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»Чемпионат 10:36

Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Композиция называется «Верность и сила» и опубликована в официальном YouTube-канале «Спартака».

Общество Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).

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Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

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Здоровье Россияне смогут проходить диспансеризацию вечером и по субботам Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому россияне могут пройти диспансеризацию в вечернее время и по субботам.

Происшествия Мосгорсуд вынес приговор гражданину Норвегии по делу о шпионаже Московский городской суд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России, сообщают 16 апреля РИА Новости.

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Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.