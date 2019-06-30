Певица Анастасия Приходько баллотируется в РадуРИА Новости 08:15

Певица Анастасия Приходько баллотируется в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине в мажоритарном округе в Виннице, соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома. Приходько в 2007 году одержала победу в проекте "Фабрика звезд".

Политика Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Общество Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».

Шоу-бизнес Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч 29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Происшествия ИКМО Екатерингофское оцепили из-за угрозы теракта Стоит отметить, что сегодня у кандидатов в муниципальные депутаты есть последний шанс подать документы в ИКМО Екатерингофское.

Армия и оружие Чемезов сообщил о начале производства С-500 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

Наука Ученые описали предсмертные переживания человека Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.

Политика Израильские военные задержали палестинского министра Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.

Кино Скончался режиссер Себастьян Аларкон Причины смерти Аларкона не называются. Отметим, чилийский режиссер Себастьян Аларкон с 1971 года проживал в Москве, учился во ВГИКе.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.

Авто Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах Машины с дизельными двигателями пользуются высокой популярностью, однако некоторые автолюбители по-прежнему верят в некоторые мифы о данных агрегатах.

Политика Чемезов оценил свою влиятельность в России Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.

Общество Чемезов рассказал о своем фирменном блюде Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.

Музыка Пол Маккартни спел «Helter Skelter» с фронтменом Aerosmith Британский музыкант, один из основателей The Beatles Пол Маккартни спел песню "Helter Skelter" вместе со Стивеном Тайлером.

Кино Умерла актриса Евгения Дембская «29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.

Общество Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.

Здоровье Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.

Политика Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.

Армия и оружие «Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.

Политика Дальнобойщиков хотят лишать прав и машин за перевес Министерство транспорта России собирается лишать водителей грузовиков прав за перевес с последующей конфискацией транспортного средства.