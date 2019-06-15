Певица Алсу стала народной артисткой БашкирииАргументы недели 05:45

с чего всё началось

Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ. В приветственной речи на фестивале певица отметила, что ей очень приятно выступать на родной земле.

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Политика Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».

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