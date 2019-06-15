Музыка
Певица Алсу стала народной артисткой БашкирииАргументы недели 05:45
Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ. В приветственной речи на фестивале певица отметила, что ей очень приятно выступать на родной земле.
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«Солисту и основателю одной из самых популярных групп Башкортостана «Аргымак» Ринату Рамазанову также присвоено звание заслуженного артиста Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.RT на русском06:47
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Обзор недели: Алсу на «Сердце Евразии» и салют, партийные скандалы, стрельба и пикеты
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«Сердце Евразии»: Радий Хабиров присвоил почетные звания Алсу и солисту группы «Пицца»
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