Общество

Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощаниеRT на русском вчера в 20:36

Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!». Об этом он написал в своём Twitter.
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Латвийский певец обиделся на турецкую авиакомпанию за два слова по-русски

Евразия Daily00:18

Латвийский артист обиделся на Turkish Airlines за фразу «Do svidanye»

Вести.Ruвчера в 22:15

Латвийский певец пожаловался на турецкую авиакомпанию из-за русского языка

Известиявчера в 21:43

Латвийский певец пожаловался на авиакомпанию из-за прощания на русском языке

URA.Ruвчера в 21:38

Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание

RT на русскомвчера в 20:36

Латвийский певец попросил авиакомпанию заменить русское прощание

РИА Новостивчера в 19:59

Сказали два слова по-русски: певец из Латвии жалуется на стюардов Turkish Airlines

Sputnik Латвия07 марта в 12:21
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Политика

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.
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В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы

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Армия и оружие

В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира

«На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», — цитирует Басурина «Политнавигатор».
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Общество

Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии

Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным

В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Бывший министр заявил о подготовке Порошенко к побегу с Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко специально затягивает боевые действия на Донбассе для получения большей выгоды и готовится к побегу из страны после выборов.
Обновлено вчера в 21:51
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске

Обновлено в 00:59
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту

Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Кандидат в президенты Украины Мураев призвал отказаться от санкций

Кандидат в президенты Украины, депутат Рады Евгений Мураев призвал Киев отказаться от санкций.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Госдеп США объявил тендер на свободный интернет на Украине

«Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США объявляет об открытом конкурсе для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые продвигают свободу интернета на Украине», — говорится в документе.
Обновлено в 01:10
Политика

В Раде заявили о поражении в борьбе с коррупцией

Депутат Верховной рады, глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович призвал украинские власти признаться в поражении в борьбе с коррупцией.
Обновлено в 01:15
Общество

Работать на пенсию придется 128 лет

Оказалось, для того чтобы получить минимальную пенсию в России, некоторым гражданам придется работать больше ста лет.
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Спорт

Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено вчера в 12:07
Спорт

Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Универсиаде

Женская команда России по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой победила в эстафете 3х5 км на Универсиаде-2019.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц

Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
Кино

THR: умер актер Ян-Майкл Винсент

Актер Ян-Майкл Винсент умер в штате Северная Каролина в возрасте 73 лет.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400

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Спорт

Спринт на ЧМ уже начался, когда Павлова дарила болельщикам 💩

Васнецова с Павловой все равно пройдут путь Виктории Сливко – самой ненавидимой биатлонистки прошлого сезона.
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Армия и оружие

Новые российские ракеты превратят авианосцы США в «жестяные банки»

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Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге на Шри-Ланке

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку на Шри-Ланку, о лихорадке денге в стране.
Обновлено вчера в 23:05
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«Вы стали посмешищем для Европы». Фанаты «ПСЖ» обратились к игрокам

Свой гнев фанаты выразили в письме после вылета парижан из Лиги чемпионов от "Манчестер Юнайтед".
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Транспорт

В Свердловской области временно запретят движение тяжелых фур

В Свердловской области в период с 14 апреля по 23 мая ограничат движение по дорогам регионального значения тяжеловесных фур.
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В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против феминисток

В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток», который был приурочен к Международному женскому дню.
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Лаурис Рейникс
Латвийский певец
Популярный латышский певец.
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