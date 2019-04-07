Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» УкраинеРИА Новости вчера в 19:26

Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева. Лоза напомнил, что Лебединский давно уехал в США.
Читать в источнике
Юрий Лоза
Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже несколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке.
— Юрий Лоза, певецRT на русском вчера в 12:16

Подробнее о событии

Лоза ответил «схильнувшему» Лебединскому на предложение «поклониться Украине»

Взгляд.рувчера в 23:25

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

РИА Новостивчера в 19:26

Профессор Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Газета.Ruвчера в 16:05

Пригожин и Лоза ответили на призыв профессора Лебединского «поклониться» Украине

URA.Ruвчера в 16:05

Лоза оценил призыв Лебединского «кланяться в ноги» Украине

Известиявчера в 14:06

Лоза прокомментировал призыв певца Лебединского «поклониться» Украине

RT на русскомвчера в 12:16

Пригожин жестко ответил Профессору Лебединскому, призвавшему РФ извиниться перед Киевом

РЕН ТВвчера в 11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Гаджеты

Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность

Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Авто

Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В ЮАР слон растоптал браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение

Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Обновлено вчера в 23:56
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Обновлено вчера в 16:33
Политика

В США сравнили Зеленского с Трампом

На выборах президента Украины Владимир Зеленский использовал тактику Дональда Трампа и заручился поддержкой большинства избирателей благодаря своей медийной популярности.
Обновлено в 00:37
Футбол

Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА

Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
Обновлено вчера в 16:28
Транспорт

В Москве ограничат работу аэропортов из-за репетиций парада Победы

Работа московских аэропортов будет временно ограничена в связи с подготовкой воздушной части парада Победы.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

«Похоже, что сын»: Свами Даши взял в «Школу экстрасенсов» наследника

Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Донбасс: ВСУшник в российской форме выдал себя за ополченца, но был разоблачён

В Сети появился ролик, очевидно снятый 72-м центром информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ, в котором переодетый в российскую форму украинский военный изображает пьяного бойца Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Армия и оружие

США эвакуировали своих военных из Ливии

После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено 06 апреля в 03:58
Экономика

Visa введет льготы для киосков и ларьков

Международная платежная система Visa установит пониженную межбанковскую комиссию для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено в 00:36
Гаджеты

Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек

Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено вчера в 14:41
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Монреале

В канадском городе Монреаль несколько тысяч человек вышли на протестный марш против законопроекта, который запрещает госслужащим носить религиозную одежду на работе.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

Производство автомобилей в Казахстане выросло на 35%

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что в республике планируется построить новый завод по производству легковых автомобилей Hyundai.
Обновлено в 00:31
Политика

Бывший глава Nissan Карлос Гон исключен из совета директоров концерна

Акционеры японского автопроизводителя Nissan в ходе внеочередного собрания в понедельник, 8 апреля, исключили из совета директоров его бывшего главу Карлоса Гона, обвиняемого в махинациях.
Обновлено в 00:54
Технологии

WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки

Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 15:21
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Екатеринбурге охранник парковки чуть не сгорел на рабочем месте

Обновлено в 00:30
Космос

Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу

Бомба была сброшена в квадрат на экваторе Рюгу, в районе кратера Колобок, — это где-то в 300 метрах от локации, где станция прежде высаживала на астероид французско-немецкий спускаемый аппарат MASCOT.
Обновлено 05 апреля в 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Профессор Лебединский
Оперный певец
Советский и российский певец, композитор, фотохудожник, артист, рекламный деятель. Получил широкую известность в середине 1990-х годов в России и многих постсоветских странах за счёт песен, которые исполняет необычно хриплым тембром голоса, среди них - «Я убью тебя, лодочник», «Доче», «Там вдали, у метро», «Я танцую пьяный на столе!» и «Комарики».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное