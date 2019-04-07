Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» УкраинеРИА Новости вчера в 19:26
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева. Лоза напомнил, что Лебединский давно уехал в США.
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Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже несколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке.
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