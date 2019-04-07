Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» УкраинеREGNUM 19:00

Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже несколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке.

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