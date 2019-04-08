Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» УкраинеREGNUM вчера в 19:00

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги». По его мнению, Киев также должен получить от российской стороны компенсацию.
Читать в источнике
Юрий Лоза
Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже несколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке.
— Юрий Лоза, певецRT на русском вчера в 12:16

Подробнее о событии

Лоза ответил призывающему Россию «поклониться» Украине Лебединскому

Газета.Ru01:38

Лоза ответил «схильнувшему» Лебединскому на предложение «поклониться Украине»

Взгляд.рувчера в 23:25

Лоза отреагировал на призыв певца Лебединского «поклониться» Украине

RT на русскомвчера в 12:16

Пригожин и Лоза ответили на призыв профессора Лебединского «поклониться» Украине

URA.Ruвчера в 16:05

Лоза оценил призыв Лебединского «кланяться в ноги» Украине

Известиявчера в 14:06

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

РИА Новостивчера в 19:26

Пригожин жестко ответил Профессору Лебединскому, призвавшему РФ извиниться перед Киевом

РЕН ТВвчера в 11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов

30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие

На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухте

Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие

Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции

Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Энергетика

Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Футбол

Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории

Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Общество

Организаторов концертов «18+» предложили штрафовать за допуск на них детей и подростков

В Госдуме предложили штрафовать организаторов за допуск детей и подростков на концерты категории 18+ .
Обновлено в 01:45
Теннис

Свитолина поднялась на 6-е место в рейтинге WTA, Касаткина — 22-я

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что не сможет простить мужу измену

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров для многих поклонников являются образцом гармоничной пары.
Обновлено вчера в 08:14
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко

Обновлено вчера в 22:41
Транспорт

American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX

Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В аэропорту Омска задержали на шесть часов рейс в Москву

Обновлено в 02:12
Политика

Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений

На оперативном совещании в Правительстве РБ врио Главы республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений: — Решением Совета Стерлитамакского района исполняющим обязанности главы администрации района назначен Абдрафиков Анвар Равилович.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище

Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.
Обновлено в 01:15
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье

Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу

Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика

СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»

Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания.
Обновлено в 02:23
Происшествия

На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина

Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Экономика

Пенсионеров подготовили к стрессу

Негативно на доходность повлияла и подготовка фондов к стресс-тестированию портфелей пенсионных резервов.
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье

Детям-диабетикам предложили ездить из Новокузнецка в Кемерово за рецептами на инсулин

В Новокузнецке из-за увольнения главного эндокринолога, следом – молодого специалиста-эндокринолога и медсестёр, сложилась ситуация, которая пугает родителей детей-диабетиков: больным предлагают ездить за рецептами в областную столицу и там же проходить обследование у эндокринолога.
Обновлено вчера в 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Профессор Лебединский
Оперный певец
Советский и российский певец, композитор, фотохудожник, артист, рекламный деятель. Получил широкую известность в середине 1990-х годов в России и многих постсоветских странах за счёт песен, которые исполняет необычно хриплым тембром голоса, среди них - «Я убью тебя, лодочник», «Доче», «Там вдали, у метро», «Я танцую пьяный на столе!» и «Комарики».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное