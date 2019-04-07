Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» УкраинеREGNUM 19:00
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги». По его мнению, Киев также должен получить от российской стороны компенсацию.
Читать в источнике
Оценить1258
Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже несколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке.
— Юрий Лоза, певецRT на русском 12:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Происшествия
«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник
Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:16
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча
СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Общество
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Обновлено в 11:46
Космос
Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать
Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:35
Авто
Названы самые дешевые в эксплуатации машины из России
Обновлено в 07:49
Космос
Исследования показывают, что возможно создание ракетного топлива, которое будет намного чище и безопаснее
Обновлено 05 апреля в 14:52
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Хоккей
«Баффало» отправил в отставку главного тренера Хаусли
Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 13:45
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Общество
Мигранты покинули стихийный лагерь под Салониками
Мигранты покинули стихийно образовавшийся лагерь в городке Диавата под Салониками, откуда они собирались отправиться на границу с Северной Македонией и затем в Германию, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию
Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Политика
Порошенко посмертно наградил украинскую пулеметчицу «Ведьму»
«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно)», — говорится в наградном указе.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
48-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на свадьбу в прозрачном боди
Для выхода в свет 48-летняя Наоми Кэмпбелл выбрала роскошную тройку черного цвета в блестящий горох.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Игры
Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект
Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
Политика
Фарион хочет запретить русскоязычным украинцам работать и учиться
В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:18
Политика
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде
В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Общество
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено в 17:13
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27