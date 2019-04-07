Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» УкраинеREGNUM 19:00

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги». По его мнению, Киев также должен получить от российской стороны компенсацию.
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Юрий Лоза
Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже несколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке.
— Юрий Лоза, певецRT на русском 12:16

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Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

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Оперный певец
Советский и российский певец, композитор, фотохудожник, артист, рекламный деятель. Получил широкую известность в середине 1990-х годов в России и многих постсоветских странах за счёт песен, которые исполняет необычно хриплым тембром голоса, среди них - «Я убью тебя, лодочник», «Доче», «Там вдали, у метро», «Я танцую пьяный на столе!» и «Комарики».
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