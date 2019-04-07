Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» УкраинеРИА Новости 09:15
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
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Певец Профессор Лебединский считает, что россияне завидуют украинцам из-за выборов
Народные новости04:14
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Общество
В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек
Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Хоккей
СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в финале Западной конференции КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Рита Дакота восхитилась фигурой Натальи Рудовой в мини-бикини
Рита Дакота восхитилась идеальной фигурой Натальи Рудовой в мини-бикини, занявшей посреди бассейна сексуальную позу.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом в Facebook сообщила актриса Рената Сотриади.
Обновлено в 07:18
Политика
Медведев заявил, что изменения в Конституцию не нужны
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что фундаментальные изменения в Конституцию России не нужны.
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Эвелину Бледанс растрогало поздравление «особенного» сына
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на днях отметила свое 50-летие.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Технологии
Замглавы Минкомсвязи поделился прогнозами о будущем Рунета и соцсетей
«Пользователи наигрались, из-за чего ищут новые способы развлечений в сети», — приводит слова Волина агентство ТАСС.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Москве задержаны двое граждан Великобритании
Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
Обновлено в 06:36
Экономика
Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тонн
Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
Обновлено в 03:38
Религия
Православные христиане встречают Благовещение
Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Сестра Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, опубликовала в Instagram архивное видео с участием сына певицы Платона.
Обновлено в 12:15
Политика
ЦИК Украины дала старт агитации перед вторым туром выборов
Начинать агитацию перед вторым туром президентских выборов на Украине кандидаты могут уже с понедельника, 8 апреля.
Обновлено в 10:31
Футбол
«Севилья» одержала гостевую победу над «Вальядолидом»
В матче 31-го тура испанской Примеры «Севилья» одержала выездную победу над «Вальядолидом» — 2:0. В составе победителей отличились Роке Меса и Мунир Эль-Хаддади.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
В столкновениях в Ливии погибли более 20 человек
Обновлено в 10:32
Общество
Исправление ошибок у Тельцов, рассеянность Дев и очищение у Рыб: гороскоп на 8 апреля
ТЕЛЬЦАМ сегодня следует поберечь зрение. Хороший день для подведения итогов, обработки информации и исправления ошибок.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Футбол
РПЛ. «Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью
Обновлено в 11:21
Хоккей
НХЛ. «Флорида» уволила Бугнера с поста главного тренера
Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер уволен с занимаемой должности. Вместе с ним команду покинул помощник Пол МакФарланд.
Обновлено в 11:46
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Журналист CNBC протестировал очки дополненной реальности для армии США
Обновлено в 06:23
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56