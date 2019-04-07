Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» УкраинеРИА Новости 09:15
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
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Певец Профессор Лебединский считает, что россияне завидуют украинцам из-за выборов
Народные новости04:14
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Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Сарадж потребовал арестовать Хафтара
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж потребовал от военного прокурора страны выдать ордер на арест командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Культура
Константинова рассказала о новой произвольной программе
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, под какую музыку будет исполнять произвольную программу в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Религия
Православные верующие отметят Благовещение Пресвятой Богородицы
В воскресенье Русская православная церковь отмечает праздник Благовещения, патриарх Кирилл совершит в воскресенье литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Обновлено в 00:48
Авто
Пять бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России
Kia Tusker Поклонники компании Kia заждались компактный кроссовер, который мыслится как аналог сверхпопулярной в России Hyundai Сrета.
Обновлено в 08:54
Футбол
За что Руни получил первую красную карточку в MLS. Жуткий фол
Арбитр сперва показал англичанину желтую карточку, но, воспользовавшись ВАР, изменил решение и предъявил красную.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Политика
Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с Владимиром Путиным
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что годы её работы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были сложными, но крайне интересными и насыщенными.
Обновлено в 01:39
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
31-летняя Настасья Самбурская рассталась с возлюбленным
31-летняя Настасья Самбурская переживает непростой период в жизни.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G разобрали и показали изнутри
Обновлено в 09:51
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Экономика
Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок
Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок.
Обновлено вчера в 05:03
Авто
Хэтчбек Nissan Versa перестанут выпускать после 2019 года
Обновлено в 02:29
Музыка
Тима Белорусских обиделся на организаторов премии «Жара»
Обновлено в 10:25
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
ГК «Ростов-Дон» победил «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в венгерском Эрде обыграл «Ференцварош» со счетом 29:26.
Обновлено в 10:07