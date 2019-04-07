Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» УкраинеРИА Новости 09:15
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
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Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже насколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке.
— Юрий Лоза, певецRT на русском 12:16
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Юрий Лоза назвал Профессора Лебединского «отставным музыкантом, сбежавшим в Америку»
Народные новости13:19
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