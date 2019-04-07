Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» УкраинеРИА Новости 09:15

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Читать в источнике
Юрий Лоза
Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже насколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке.
— Юрий Лоза, певецRT на русском 12:16

Подробнее о событии

Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Газета.Ru13:13

Пригожин жестко ответил Профессору Лебединскому, призвавшему РФ извиниться перед Киевом

РЕН ТВ11:45

Юрий Лоза назвал Профессора Лебединского «отставным музыкантом, сбежавшим в Америку»

Народные новости13:19

Лоза прокомментировал призыв Лебединского к России «поклониться» Украине

RT на русском12:16

Лоза назвал Лебединского «схильнувшим» отставным музыкантом

News.ru13:03

Певца Лебединского затравили в соцсетях за призыв «поклониться» Украине

URA.Ru11:09

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

РИА Новости09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Футбол

Александр Медведев: «У „Зенита“ было больше шансов на победу»

Думаю, оставшиеся восемь туров принесут нам острые и интересные матчи, подарят нам тот футбол, которого мы ждем от наших команд, — сказал Медведев.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Религия

Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение

Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Авто

Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Политика

Порошенко заверил, что сделал выводы после первого тура выборов

Глава Украины Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого раунда голосования.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

Обновлено в 15:35
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Наука

Ученые нашли быстрый способ снизить воздействие свинца через питьевую воду

Гадгил и Лобо отмечают, что они нашли способ сделать это за считанные часы.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Хоккей

Клуб Ковальчука уволил главного тренера

Руководство «Лос-Анджелес Кингз» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером команды Уилли Дежарденом.
Обновлено в 15:21
Театры

Юрий Соломин назначен бессрочным худруком Малого театра

В субботу, 6 апреля, министр культуры РФ Владимир Мединский вручил художественному руководителю Малого театра, народному артисту СССР Юрию Соломину бессрочный контракт.
Обновлено вчера в 16:19
Футбол

Мещеряков: профессионализм судьи матча с «Зенитом» был ниже, чем у игроков

На мой взгляд, несколько не попадал в игру судья, его профессионализм был ниже, чем у вышедших на поле игроков, но это пусть остаётся на его совести, а эксперты пусть оценивают его судейство.
Обновлено в 14:21
Политика

Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.
Обновлено в 12:33
Путешествия

Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Обновлено в 08:23
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Обновлено в 12:34
Политика

Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров

Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Здоровье

Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга

Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Общество

Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес

Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Игры

Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект

Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
Футбол

«Боруссия» и «Вердер» сыграли вничью

"Боруссия" сыграла вничью с "Вердером" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Флориан Нойхаус.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Футбол

Роман Бабаев: «Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА – ведем активные переговоры с „Эвертоном“»

Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Сын Плющенко оказался втянут в скандал с Майклом Джексоном

Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской запретили выступать с его ледовой программой в Европе и Азии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Общество

На улице Блохина появилось общественное пианино

Инструмент накрыли пленкой, обезопасив его тем самым от непредвиденных осадков.
Обновлено в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Профессор Лебединский
Оперный певец
Советский и российский певец, композитор, фотохудожник, артист, рекламный деятель. Получил широкую известность в середине 1990-х годов в России и многих постсоветских странах за счёт песен, которые исполняет необычно хриплым тембром голоса, среди них - «Я убью тебя, лодочник», «Доче», «Там вдали, у метро», «Я танцую пьяный на столе!» и «Комарики».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное