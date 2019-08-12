Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»РИА Новости вчера в 10:35
Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
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с чего всё началось
Между ООО «Директ» и ИП Серовым был заключен договор, по которому певец обязался сняться в телепередаче «Пусть говорят», а «Директ» — заплатить за это деньги.Телеканал 360°вчера в 14:53
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«Надеются договориться миром». Адвокат Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу
Телеканал 360°вчера в 14:53
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Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Глава Крыма доложил Путину об объеме перевозок через Крымский мост
Глава Крыма Сергей Аксенов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о работе Крымского моста.
Обновлено вчера в 07:16
Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Происшествия
На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
Обновлено в 02:47
Теннис
Шарапова: «Приняла вызов и смогла победить»
В первой партии Шараповой потребовалось пять сет-пойнтов, чтобы закончить дело, а по ходу второго Мария сначала уступала с брейком, а затем вела со счетом 6:5, подавала на матч и имела матчбол, но не использовала его.
Обновлено в 01:28
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Здоровье
Около 1,3 тыс. жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой
Всего с начала мая диагноз подтвердился у 1,3 тыс. пациентов.
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Невеста Тимати прокатилась на гидроцикле на 9 месяце беременности
Несмотря на поздний срок, девушка не отказывается даже от экстремальных развлечений. К примеру, на днях она прокатилась на водном мотоцикле.
Обновлено в 03:30
Общество
Россиянина оштрафовали за пост о Путине и низких зарплатах
Жителя Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за пост о президенте России Владимире Путине и низких заработных платах.
Обновлено в 03:56
Здоровье
В Белоруссии впервые за 20 лет обнаружили сибирскую язву
Случай заболевания лошади сибирской язвой зафиксирован в Брестской области Белоруссии, до этого такое заболевание у животных фиксировали в республике в 1999 году, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Минсельхозпрода Белоруссии Ольга Котишевская.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Жителей турецкого острова Мармара эвакуировали из-за пожаров
Из-за сильных пожаров на турецком острове Мармара в Мраморном море эвакуирована часть жителей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы
Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей
Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.
Обновлено в 04:12
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Экономика
Лев Хасис обменял акции Instamart на долю в венчурном фонде
Совладелец управляющей компании фонда Виктор Орловский говорит, что оценка Instamart в рамках сделки с Fort Ross совпадает с оценкой внешних инвесторов, которую получила компания в последнем инвестиционном раунде, а наличие Сбербанка среди инвесторов фонда не предполагает конфликта интересов у Л. Хасиса.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Мужчина напал с ножом на алтарника в Казанском соборе в Москве
В центре Москвы в Казанском соборе мужчина напал с ножом на служителей церкви. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 04:27
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко пригрозила Сехудо: будь осторожен с желаниями
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала видеообращение чемпиона организации в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Обновлено в 03:40