Между ООО «Директ» и ИП Серовым был заключен договор, по которому певец обязался сняться в телепередаче «Пусть говорят», а «Директ» — заплатить за это деньги.

с чего всё началось

Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

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