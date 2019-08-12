Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»РИА Новости вчера в 10:35
Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
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с чего всё началось
Между ООО «Директ» и ИП Серовым был заключен договор, по которому певец обязался сняться в телепередаче «Пусть говорят», а «Директ» — заплатить за это деньги.Телеканал 360°вчера в 14:53
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«Надеются договориться миром». Адвокат Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу
Телеканал 360°вчера в 14:53
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:11
Кино
В российских кинотеатрах повторно покажут фильм «Оно»
В российских кинотеатрах формата IMAX повторно покажут фильм ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга, пишет «Культуромания».
Обновлено в 00:17
Авто
Особенности вождения на дорогах Испании
По окончании правления генерала Франко, жители страны начали активно учиться водить автомобили, в стране построена хорошо развитая сеть автомобильных дорог, которой они очень гордятся.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Белом море эвакуировали пассажирское судно
Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 00:42
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей
Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Футбол
Икарди согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом»
Обновлено в 02:41
Общество
Росреестр сообщил о запуске в Москве беспилотников по земельному надзору
Столичный Росреестр начал использование беспилотных комплексов для проведения фото- и видеосъемки земельных участков в Москве.
Обновлено в 03:00
Авто
Внедорожный Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush
Напомним, кросс-вэны Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Происшествия
Врач лечил полосканием мужчину с застрявшей в горле вставной челюстью
Потерянную вставную челюсть извлекли из горла 72-летнего мужчины британские медики. Об этом пишет издание Guardian.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Индии школьный автобус упал в реку
Не менее 49 учеников получили ранения при падении школьного автобуса в реку в округе Палгхар в западном индийском штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 02:11
Космос
Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
Обновлено в 02:44
Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
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Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в 55 лет надела кружевной купальник
Звезда решила поделиться с поклонниками новостью о съемках клипа, а чтобы привлечь внимание к сообщению, записала видео, на котором танцует под новую песню «Тело».
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Футбол
Мирча Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Новокузнецке подруги подожгли платье на 5-летней девочке
Внезапно платье на 5-летней девочке загорелось, её подруги испугались и убежали.
Обновлено вчера в 00:57