Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»РИА Новости вчера в 10:35

Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
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«Надеются договориться миром». Адвокат Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу

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«Надеются договориться миром». Адвокат Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу

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Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Lenta.ruвчера в 11:16

Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Говорит Москвавчера в 10:31
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Особенности вождения на дорогах Испании

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В Белом море эвакуировали пассажирское судно

Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
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В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
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В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
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Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
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Александр Серов
Певец
Советский и российский эстрадный певец, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии МВД России и Ленинского комсомола.
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