Между ООО «Директ» и ИП Серовым был заключен договор, по которому певец обязался сняться в телепередаче «Пусть говорят», а «Директ» — заплатить за это деньги.

с чего всё началось

Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Общество Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Кино В российских кинотеатрах повторно покажут фильм «Оно» В российских кинотеатрах формата IMAX повторно покажут фильм ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга, пишет «Культуромания».

Авто Особенности вождения на дорогах Испании По окончании правления генерала Франко, жители страны начали активно учиться водить автомобили, в стране построена хорошо развитая сеть автомобильных дорог, которой они очень гордятся.

Происшествия В Белом море эвакуировали пассажирское судно Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.

Политика В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

Общество Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.

Происшествия В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Политика В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Общество Росреестр сообщил о запуске в Москве беспилотников по земельному надзору Столичный Росреестр начал использование беспилотных комплексов для проведения фото- и видеосъемки земельных участков в Москве.

Авто Внедорожный Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush Напомним, кросс-вэны Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в конце 2017 года.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Происшествия Врач лечил полосканием мужчину с застрявшей в горле вставной челюстью Потерянную вставную челюсть извлекли из горла 72-летнего мужчины британские медики. Об этом пишет издание Guardian.

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Происшествия В Индии школьный автобус упал в реку Не менее 49 учеников получили ранения при падении школьного автобуса в реку в округе Палгхар в западном индийском штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV.

Политика Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита в 55 лет надела кружевной купальник Звезда решила поделиться с поклонниками новостью о съемках клипа, а чтобы привлечь внимание к сообщению, записала видео, на котором танцует под новую песню «Тело».

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.