Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»РИА Новости 10:35

Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
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с чего всё началось

«Надеются договориться миром». Адвокат Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу

Между ООО «Директ» и ИП Серовым был заключен договор, по которому певец обязался сняться в телепередаче «Пусть говорят», а «Директ» — заплатить за это деньги.
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Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят» и Первый канал

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«Надеются договориться миром». Адвокат Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу

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Певец Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

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Адвокат рассказал о претензиях Серова на миллионы от Первого канала

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Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Lenta.ru11:16

Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Говорит Москва10:31
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Александр Серов
Певец
Советский и российский эстрадный певец, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Премии МВД России и Ленинского комсомола.
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