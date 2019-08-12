Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»РИА Новости 10:35
Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
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с чего всё началось
Между ООО «Директ» и ИП Серовым был заключен договор, по которому певец обязался сняться в телепередаче «Пусть говорят», а «Директ» — заплатить за это деньги.Телеканал 360°14:53
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Футбол
Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола
Обновлено в 20:41
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
«Ъ» назвал претендентов на место заместителя главы Росгвардии Золотова
На должность первого заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова претендуют два высокопоставленных сотрудника ведомства - выходец из администрации президента и ФСБ Олег Плохой и генерал-полковник Сергей Ченчик, возглавляющий главный штаб войск национальной гвардии, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:30
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Экономика
Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:11
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа с 90% вероятностью, погодная ситуация складывается самым благоприятным образом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
ЧП в Нёноксе спецслужбы США приняли за неудачный запуск «Буревестника»
Проведение Россией испытания новой крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной двигательной установкой заподозрили спецслужбы США, изучив обстоятельства взрыва неизвестного изделия вблизи поселка Нёнокса в Архангельской области, 12 августа сообщает американское издание The New York Times.
Обновлено в 18:29
Общество
Петербург стал городом с самыми заядлыми грибниками
Показателем в 1% отличились волнушки, сморчки и моховики. По данным ВЦИОМ, в Петербурге и Москве проживают самые заядлые грибники (47%).
Обновлено в 20:53
Технологии
Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка. Для него не требуется узнавать конфиденциальные данные.
Обновлено в 16:21
Футбол
Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено в 12:14
Технологии
Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
Обновлено в 19:24
Общество
Суд в США предписал L’Oreal выплатить свыше $91 млн штрафа стартапу из Калифорнии
Жюри присяжных федерального суда по округу Делавэр в Уилмингтоне предписало в понедельник французской косметической компании L'Oreal выплатить американскому стартапу более $91 млн штрафа за кражу коммерческой тайны и нарушение контракта и патентов.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В Красноярске горят склады Енисейского рынка
В Красноярске загорелись склады Енисейского рынка. Над местом пожара видны клубы дыма.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском
В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg.
Обновлено в 07:30
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено в 16:05
Космос
Гатчинские ученые рассказали артековцам о физике космоса
Молодые ученые НИЦ "Курчатовский институт" — ПИЯФ Дарья Сканченко и Олег Усманов провели в международном детском центре "Артек" серию занятий студии "Физика космоса: что видно в телескоп".
Обновлено в 04:45
Общество
Восстановлено авиасообщение с аэропортом Гонконга
Восстановлено авиасообщение с международным аэропортом Гонконга, в котором активисты устроили акцию протеста, в результате чего сотни рейсов были отменены.
Обновлено в 20:19
Культура
В городах РФ откроют еще семь парков «Россия - моя история» до 2022 года
Исторические парки "Россия - моя история" в ближайшие три года будут открыты еще в семи городах РФ.
Обновлено в 18:26
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 01:07
Армия и оружие
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики
Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено в 20:50
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы едва не сожгли пятилетнюю девочку
В Новокузнецке две девочки баловались с зажигалкой и случайно подожгли на ней платье.В Новокузнецке две девочки чуть не сожгли свою маленькую подругу.
Обновлено в 01:48
Происшествия
СМИ сообщили о проверке полицией Швеции письма с белым порошком
Два человека в пригороде Стокгольма получили письмо с подозрительным белым порошком, полиция занимается его проверкой, сообщил телеканал SVT.
Обновлено в 18:51
Авто
Peugeot запатентовал в России новый универсал
Премьера нового универсала Peugeot 508 состоялась в рамках Парижского автосалона осенью 2018 года.
Обновлено в 10:49
Авто
В России на 5,4% увеличились продажи автомобилей с пробегом
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжелых травм после смерти двухлетней девочки в Ханкайском районе Приморья, задержан ее 21-летний отчим, сообщил РИА Новости старший помощник главы управления СК по региону Сергей Педорич.
Обновлено в 20:41
Политика
«Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70%
Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 18:22