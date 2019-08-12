Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»РИА Новости вчера в 10:35
Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
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с чего всё началось
Между ООО «Директ» и ИП Серовым был заключен договор, по которому певец обязался сняться в телепередаче «Пусть говорят», а «Директ» — заплатить за это деньги.Телеканал 360°вчера в 14:53
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«Надеются договориться миром». Адвокат Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу
Телеканал 360°вчера в 14:53
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Известная DJ и модель Playboy погибла в Москве
В столице скончалась DJ и «девушка месяца» по версии журнала Playboy Жанна Рассказова.
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Технологии
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Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных смартфонах на Android у россиян
Угроза покупки недорогих смартфонов на платформе Android со встроенными вредоносными приложениями, о которой ранее писали СМИ, неактуальна для России.
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Общество
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Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
В Красноярске локализован пожар на Енисейском рынке
На месте продолжают работу сотрудники пожарно-спасательного гарнизона до полной ликвидации пожара, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
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ЦБ выпустил монеты в честь «Бременских музыкантов»
Памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская мультипликация» выпущены номиналом три рубля, пишут «Известия».
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Согласно закону, который вступает в силу уже сегодня, теперь собственник жилья должен заранее сообщить в Росреестр об использовании цифрового автографа.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В «Турпомощи» заявили о нанесенном бюджету Грузии «большом ударе»
Для общего бюджета Грузии невырученные «туристические деньги пиковых месяцев будут большим ударом», резюмировал Осауленко.
Обновлено вчера в 22:56
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Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
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ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона
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МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
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Финансы
Рубль незначительно растёт к доллару и евро
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Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
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Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено вчера в 09:38
Наука
В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет
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Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
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«Авиалесоохрана» заявила о снижении площади ликвидируемых пожаров
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Турция может купить российские Су-35
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