Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в ЛитвуИнтерфакс 07:36

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS. В отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого "закона Магнитского".
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Музыкальный критик спрогнозировал, чем для Лепса обернется запрет на въезд в Литву

URA.Ru14:01

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Эхо Москвы16:01

Лепсу запретили въезд в Литву

РИА Новости09:00

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

РБК10:04

Лепсу запретили въезд в Литву

RT на русском07:47

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

ТАСС07:44

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Интерфакс07:36
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Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
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Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

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Ученые: Жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы

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СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

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Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец грузинского и еврейского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон», Лауреат премии «Шансон года» и др.
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