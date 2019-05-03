Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в ЛитвуИнтерфакс 07:36
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS. В отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого "закона Магнитского".
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Музыка
Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»
В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено 01 мая в 16:25
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Авто
Ателье MTM выпустило 480-сильный кроссовер Ateca Cupra
Тюнеры решили разработать пакет для спортивного кроссовера Ateca Cupra, аналогичный тому, что ранее представили инженеры ателье HGP, в рамках которого производительность стандартного двигателя была увеличена до 480 л.с. В настоящее время для Cupra доступны две версии тюнинг-кита.
Обновлено в 09:27
Политика
Трамп анонсировал присоединение Китая к ядерной сделке США и России
Россия и США скоро начнут переговоры по ядерной сделке.
Обновлено в 14:52
Энергетика
Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters
Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:45
Гаджеты
Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото
"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»
Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»
Мировая премьера финальной серии саги состоится 20 мая Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
Обновлено в 11:25
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
Обновлено в 16:25
Происшествия
Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина
В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Игры
В Сеть слили трейлер Left 4 Dead 3
Обновлено в 06:21
Авто
Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4
Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.
Обновлено вчера в 07:49
Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году
Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Космос
Ученые: Жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы
Учёные предположили, что жизнь на Земле могла появиться из другой звёздной системы. Эта теория появилась благодаря астероиду Oumuamua.
Обновлено в 16:03
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Футбол
Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
Обновлено в 16:20