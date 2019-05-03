Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в ЛитвуИнтерфакс 07:36

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS. В отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого "закона Магнитского".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Музыкальный критик спрогнозировал, чем для Лепса обернется запрет на въезд в Литву

URA.Ru14:01

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Эхо Москвы16:01

Лепсу запретили въезд в Литву

RT на русском07:47

Лепсу запретили въезд в Литву

РИА Новости09:00

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

РБК10:04

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

ТАСС07:44

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Интерфакс07:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Экономика

Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 27%

Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году рухнул на 27%, до $1,097 трлн, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 15:07
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров

В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Политика

Названа предполагаемая дата инаугурации Зеленского

Ранее сообщалось, что окончательная дата инаугурации Зеленского будет объявлена на ближайшем пленарном заседании Верховной рады, которое намечено на 14 мая.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Эксперт заподозрил США в провоцировании Ирана на войну

Профессор Джорджтаунского университета Трита Парси 3 мая заявил, что США новыми угрозами санкционного давления провоцируют Иран на выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и войну в дальнейшем.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Петербурге арестовали сторонников Навального

Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено вчера в 03:20
Общество

В Таиланде впервые за почти 70 лет пройдет коронация короля

Коронация короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) пройдет в субботу в Бангкоке.
Обновлено в 17:02
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57

Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Обновлено в 16:33
Политика

В США из Нидерландов экстрадировали украинского хакера Иванова

Гражданин Украины Алексей Иванов экстрадирован из Нидерландов в США по обвинению в компьютерных преступлениях, сообщает американское министерство юстиции.
Обновлено в 19:55
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности

КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Кино

В «Союзмультфильме» оценили идею снять продолжение «Ну, погоди!»

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о своем отношении к идее снять продолжение мультсериала «Ну, погоди!».
Обновлено в 20:21
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух

Серьезными неприятностями обернулся, казалось бы, обычный перелет одной из звезд скандального шоу «Дом-2» Марии Кохно из Симферополя в Москву.
Обновлено в 18:16
Экономика

Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 00:25
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Политика

Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.
Обновлено в 21:13
Шоу-бизнес

«Не может человек быть таким идеальным!»: Лобода похвасталась точеной фигурой в купальнике

На своей странице в социальной сети Instagram певица поделилась несколькими снимками в сплошном черном купальнике, который, тем не менее, выгодно подчеркивает точеную фигуру артистки.
Обновлено в 20:33
Авто

В Польше сделали тюнинговый ВАЗ-2106

Для установки нового силового агрегата на ВАЗ-2106 тюнерам пришлось несколько видоизменить масляный поддон и сделать новые крепления.
Обновлено в 08:58
Политика

СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Общество

В Ростове полицейские устроили фотосессию в форме НКВД

Стражи порядка облачились в форму сотрудников НКВД и бойцов Красной армии в рамках проекта «Потомки героев».
Обновлено в 17:59
Хоккей

АХЛ: Егор Коршков дебютировал за «Торонто Марлиз»

Во втором матче серии полуфинала Восточной конференции АХЛ «Торонто Марлиз» принимает «Кливленд Монстерс».
Обновлено в 19:37
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец грузинского и еврейского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон», Лауреат премии «Шансон года» и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное