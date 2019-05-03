Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в ЛитвуИнтерфакс 07:36

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS. В отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого "закона Магнитского".
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Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

РБК10:04

Лепсу запретили въезд в Литву

RT на русском07:47

Лепсу запретили посещать Литву

Московский Комсомолец08:02

Певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Эхо Москвы12:02

Лепсу запретили въезд в Литву

РИА Новости09:00

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

ТАСС07:44

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Интерфакс07:36
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Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец грузинского и еврейского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон», Лауреат премии «Шансон года» и др.
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