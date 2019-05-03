Политика

Певцу Григорию Лепсу запретили въезд в ЛитвуСуть событий вчера в 09:40

Российскому певцу Григорию Лепсу был запрещён въезд в Литву. Власти этой прибалтийской страны последовали примеру США и внесли исполнителя в перечень нежелательных лиц. Несколько лет назад российскому артисту было отказано в американской визе.
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Лепсу запретили въезд в Литву

RT на русскомвчера в 07:47

Музыкальный критик спрогнозировал, чем для Лепса обернется запрет на въезд в Литву

URA.Ruвчера в 14:01

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

РБКвчера в 10:04

Лепсу запретили въезд в Литву

РИА Новостивчера в 09:00

Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну

Эхо Москвы01:04

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

ТАССвчера в 07:44

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Интерфаксвчера в 07:36
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Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец грузинского и еврейского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон», Лауреат премии «Шансон года» и др.
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