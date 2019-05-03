Политика
Певцу Григорию Лепсу запретили въезд в ЛитвуСуть событий вчера в 09:40
Российскому певцу Григорию Лепсу был запрещён въезд в Литву. Власти этой прибалтийской страны последовали примеру США и внесли исполнителя в перечень нежелательных лиц. Несколько лет назад российскому артисту было отказано в американской визе.
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Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
Обновлено в 04:51
Наука
Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых
Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено в 02:38
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Рейтинг Топ-10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет, был составлен зарубежными экспертами и оказалось, что в нем в основном присутствуют машины японских марок.
Обновлено 02 мая в 10:43
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Обновлено вчера в 18:47
Политика
США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере
Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Происшествия
По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза
Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:13
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Политика
США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»
Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Магнитогорске многим жителям взорванного дома приходится жить в старых квартирах
Обновлено в 02:54
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей
Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Наука
Стали известны простые способы защиты от заболеваний сердца
В результате исследования связи пассивного курения и артериальной гипертензией выяснилось, что для защиты своего сердца необходимо просто обезопасить себя от пассивного курения.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Хоккей
«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером
Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».
Обновлено в 03:34
Авто
Эдгар Запашный владеет эксклюзивной «Победой» ручной сборки
Обновлено в 04:08
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Светлана Лобода соблазняет Тилля Линдеманна снимками в купальнике
Светлана Лобода в очередной раз заставила своих поклонников говорить о её романе с Тиллем Линдеманном.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено вчера в 03:33
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике после родов
Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру после родов на новом снимке в сети Instagram.
Обновлено в 03:45