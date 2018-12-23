Политика
Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину
Певца Виктора Салтыкова не пустили на УкраинуREGNUM14:46
Певец Виктор Салтыков, которого не пустили 20 декабря в Киев, планирует подать в суд на украинские власти. Об этом он сообщил на странице в соцсети Instagram.
REGNUM14:46
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Вот я сегодня приехал на Украину, в Киев, и меня не пустили, представляете. Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили, обосновали это всё отсутствием денежных средств.
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 15:04, Ашберн
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