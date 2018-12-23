Политика

Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину
REGNUM
14:46

Певец Виктор Салтыков, которого не пустили 20 декабря в Киев, планирует подать в суд на украинские власти. Об этом он сообщил на странице в соцсети Instagram.
REGNUM14:46
Виктор Салтыков
Вот я сегодня приехал на Украину, в Киев, и меня не пустили, представляете. Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили, обосновали это всё отсутствием денежных средств.
— Виктор Салтыков, певецRT на русском 13:37

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Виктор Салтыков
Певец
Советский и российский певец. Известен как сольный исполнитель и как участник групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб».
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