Футбол
Петржела назвал «Зенит» главным фаворитом сезона в РПЛREGNUM 01:16
Напомним, в сезоне 2018/19 «Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России. Добавим, что Петржела возглавлял «Зенит» с 2002 по 2006 года. В 2003 году впервые он выиграл с командой серебряные медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка премьер-лиги.
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Властимил Петржела назвал фаворитов сезона-2019/20. «Краснодара» среди них нет
Sportbox.RUвчера в 18:41
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