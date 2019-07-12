Футбол
Петржела: «Зенит» — один из главных фаворитов сезонаЧемпионат 18:24
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главных фаворитах за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиге.
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Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: «Зенит» - фаворит, но и «Локомотив» будет бороться за золото
Спорт уик-эндвчера в 22:57
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Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Политика
Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник
Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено в 18:07
Гаджеты
В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Общество
В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту
По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:26
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
В ЛНР сбит корректировавший обстрелы беспилотник ВСУ
Личный состав поста воздушного наблюдения народной милиции ЛНР сбил беспилотный летательный аппарат украинских силовиков.
Обновлено в 17:28
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Экономика
Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением
Обновлено в 06:30
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти
Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Общество
Депутат горсовета озвучил сенсационные цифры: сколько отходов на самом деле вывозит «Природа»
В редакцию Orsk.ru обратился депутат горсовета Антон Зудилов. Он озвучил цифры, которые смело можно назвать сенсационными.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл с двухмесячным сыном приехала на матч по конному поло
В отличие от Кейт Миддлтон, которая с каждым из своих новорожденных отпрысков не появлялась на публике минимум до полугодовалого возраста, Меган Маркл уже вовсю разгуливает с двухмесячным сыном Арчи Харрисоном.
Обновлено в 02:10
Интернет
Microsoft уберёт пароль в Windows 10 при входе в систему
Microsoft намерена убрать обязательный ввод пароля при входе в ОС Windows 10 и сменить его на PIN-код, отпечаток пальца либо скан лица.
Обновлено в 14:30
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Экономика
Заявки по безработице в США сократились на 13 тысяч
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 3,25 тыс. с уровня прошлой недели до 219,25 тыс. Уровень прошлой недели был пересмотрен до 222,5 тыс. с 222,25 тыс. Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июня, увеличилось на 27 тыс. с уровня пересмотренного показателя предыдущей недели до 1,723 млн человек.
Обновлено в 09:12
Футбол
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
«Сочи» объявил о двух трансферах. Клуб подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым и форвардом Александром Карапетяном.
Обновлено в 17:36
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Обновлено в 12:23
Музыка
Кустурица назвал главный аргумент русской культуры
Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Кино
THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»
По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.
Обновлено в 15:28
Единоборства
Двое россиян подписали контракты с UFC
Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре, приводит слова Магомедова ТАСС.
Обновлено в 17:12
Здоровье
Убийственная диета: 6 пищевых привычек, которые сокращают продолжительность нашей жизни
Международная группа ученых решила определить последствия неоптимальной диеты и и проанализировала данные по 195 странам в период с 1990 по 2017 год.
Обновлено в 10:53
Экономика
«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»
Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.
Обновлено в 18:31