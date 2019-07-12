Футбол

Петржела: «Зенит» — один из главных фаворитов сезонаЧемпионат 18:24

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главных фаворитах за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиге.
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Петржела назвал фаворитов нового сезона РПЛ

Sport24.ru17:44

Властимил Петржела назвал фаворитов сезона-2019/20. «Краснодара» среди них нет

Матч ТВ18:41

Дважды в одну Неву: защитит ли «Зенит» титул чемпиона РПЛ

Известия17:00

«Зенит» будет главным претендентом на золотые медали

Коммерсантъ18:31

Петржела: «Зенит» — один из главных фаворитов сезона

Чемпионат18:24

Властимил Петржела назвал фаворитов сезона-2019/20. «Краснодара» среди них нет

Sportbox.RU18:41

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: «Зенит» - фаворит, но и «Локомотив» будет бороться за золото

Спорт уик-эндвчера в 22:57
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России

В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

Обновлено в 18:40
Политика

Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник

Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено в 18:07
Гаджеты

В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:26
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Армия и оружие

В ЛНР сбит корректировавший обстрелы беспилотник ВСУ

Личный состав поста воздушного наблюдения народной милиции ЛНР сбил беспилотный летательный аппарат украинских силовиков.
Обновлено в 17:28
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Экономика

Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением

Обновлено в 06:30
Политика

Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Наука

Некоторые рыбы умеют менять свой пол

Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Общество

Депутат горсовета озвучил сенсационные цифры: сколько отходов на самом деле вывозит «Природа»

В редакцию Orsk.ru обратился депутат горсовета Антон Зудилов. Он озвучил цифры, которые смело можно назвать сенсационными.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России

В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл с двухмесячным сыном приехала на матч по конному поло

В отличие от Кейт Миддлтон, которая с каждым из своих новорожденных отпрысков не появлялась на публике минимум до полугодовалого возраста, Меган Маркл уже вовсю разгуливает с двухмесячным сыном Арчи Харрисоном.
Обновлено в 02:10
Интернет

Microsoft уберёт пароль в Windows 10 при входе в систему

Microsoft намерена убрать обязательный ввод пароля при входе в ОС Windows 10 и сменить его на PIN-код, отпечаток пальца либо скан лица.
Обновлено в 14:30
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Экономика

Заявки по безработице в США сократились на 13 тысяч

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 3,25 тыс. с уровня прошлой недели до 219,25 тыс. Уровень прошлой недели был пересмотрен до 222,5 тыс. с 222,25 тыс. Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июня, увеличилось на 27 тыс. с уровня пересмотренного показателя предыдущей недели до 1,723 млн человек.
Обновлено в 09:12
Футбол

«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна

«Сочи» объявил о двух трансферах. Клуб подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым и форвардом Александром Карапетяном.
Обновлено в 17:36
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено в 12:23
Музыка

Кустурица назвал главный аргумент русской культуры

Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Кино

THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»

По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.
Обновлено в 15:28
Единоборства

Двое россиян подписали контракты с UFC

Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре, приводит слова Магомедова ТАСС.
Обновлено в 17:12
Здоровье

Убийственная диета: 6 пищевых привычек, которые сокращают продолжительность нашей жизни

Международная группа ученых решила определить последствия неоптимальной диеты и и проанализировала данные по 195 странам в период с 1990 по 2017 год.
Обновлено в 10:53
Экономика

«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»

Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.
Обновлено в 18:31
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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