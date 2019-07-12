Футбол
Дважды в одну Неву: защитит ли «Зенит» титул чемпиона РПЛИзвестия 17:00
Уже в пятницу стартует очередной розыгрыш чемпионата России по футболу. Пока сезон не начался, весьма трудно оценить реальную форму претендентов на медали. Тем не менее фавориты остаются те же: петербургский «Зенит», «Краснодар», а также московские «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:39, Вашингтон
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Наука
Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли
Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено 09 июля в 22:41
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Энергетика
ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%
Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 16:16
Спорт
Сборная России завоевала две медали в очередной день Универсиады
Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Универсиады, завоевав 61 (11 золотых, 21 серебряная и 29 бронзовых) награду.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Два нарушителя попытались проникнуть на ядерный объект в США
Два человека перепрыгнули через забор на территории исследовательского центра с ядерным реактором «Валлеситос» компании GE Hitachi в американском Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:15
Политика
США отложили санкции против главы МИД Ирана
Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:40
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Космос
10 фактов о Северном сиянии
Интерес ученых Галилео Галилей и Пьер Гассенди именовали Северное Сияние.
Обновлено в 02:48
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика
Рютте передаст Трампу флаг, под которым США высадились в Нормандии
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне передаст последнему флаг США, под которым войска Соединённых Штатов высадились в Нормандии 6 июня 1944 года.
Обновлено в 19:20
Политика
Глава УПЦ МП задел раскольников за живое
Константинопольский патриархат наградил украинских раскольников совсем не автокефалией.
Обновлено в 09:34
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов
Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Кино
THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»
По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Бузова не может ходить: травма на «Форт Боярд»
Певица Ольга Бузова в ходе съемок в популярном телешоу "Форт Боярд" получила травму. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 03:06
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Энергетика
Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Кино
Режиссер «Рокетмена» снимет третью часть «Шерлока Холмса»
Режиссер «Рокетмена» Декстер Флетчер займется съемками третьей части фильма «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.
Обновлено в 14:47
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено в 16:00