Футбол
Петров рассчитывает на победу «Монако» в чемпионате ФранцииVprognoze.ru 03:47
Радамель Фалькао
|48′
Фоде Балло
|54′
|61′
Франсуа Камано
Самуэль Калу
|61′
Юнусc Санкаре
Янн Карамо
Радамель Фалькао
|64′
|65′
Джимми Бриан
Желсон Мартинш
|67′
Жемерсон
|69′
Маркуш Лопеш
Карлос Винисиус
|70′
Александр Головин
Насер Шадли
|79′
Адриен Силва
|82′
|90′
Джимми Бриан
Джош Маджа
|90′+1′
Джош Маджа
|90′+1′
Орельен Тчуамени
|56%
|Владение мячом
|44%
|83%
|Процент точных передач
|79%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|11
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|10
|2
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|3
|11
|Отборы
|17
|11
|Фолы
|15
|5
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Монако
Расстановка 4‑5‑1
1
Субашич
19
Сидибе
5
Жемерсон
32
Бадиашиле
2
Балло
29
Мартинш
15
Силва
20
Шадли
44
Фабрегас
11
Винисиус
9
Фалькао
1
Костиль
20
Сабали
4
Кунде
25
Пабло
29
Пундже
12
де Превиль
5
Отавио
8
Карамо
17
Тчуамени
10
Калу
27
Маджа
Бордо
Расстановка 4‑5‑1
Российский вице-президент «Монако» Олег Петров рассчитает на победу монегасков в чемпионате Франции. Об этом российский функционер сказал после матча с "Бордо" (1:1) в рамках Лиги 1.
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