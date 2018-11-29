Футбол

Петров рассчитывает на победу «Монако» в чемпионате ФранцииVprognoze.ru 03:47

Монако — Бордо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Луи II»
Радамель Фалькао
48′
Фоде Балло
54′
61′
Франсуа Камано
Самуэль Калу
61′
Юнусc Санкаре
Янн Карамо
Радамель Фалькао
64′
65′
Джимми Бриан
Желсон Мартинш
67′
Жемерсон
69′
Маркуш Лопеш
Карлос Винисиус
70′
Александр Головин
Насер Шадли
79′
Адриен Силва
82′
90′
Джимми Бриан
Джош Маджа
90′+1′
Джош Маджа
90′+1′
Орельен Тчуамени
Российский вице-президент «Монако» Олег Петров рассчитает на победу монегасков в чемпионате Франции. Об этом российский функционер сказал после матча с "Бордо" (1:1) в рамках Лиги 1.
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