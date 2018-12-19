Политика

США расширили санкционные списки в отношении России
ТАСС
13:23

Соединенные Штаты расширили в среду санкционные списки в отношении России за "продолжающееся игнорирование международных норм". С таким утверждением выступило министерство финансов США. Под ограничительные меры подпали 18 физических лиц и четыре информационных ресурса.
ТАСС13:23

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Санкции США против хакеров, «троллей» и офицеров ГРУ. Главное

РБК15:33

Минфин США внес в санкционный список имена 18 россиян

Эхо Москвы17:04

США внесли в санкционный список 4 компании РФ и 18 человек

ФАН13:38

США внесли в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей «агентов ГРУ»

Коммерсантъ13:35

США расширили санкции против России

РИА Новости13:01

Эксперт оценил введение США санкций против 22 граждан и компаний из России

RT на русском15:15

Кто попал в новые санкционные списки США

ТАСС14:01
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
Армия и оружие

Дональд Трамп приказал полностью вывести американские войска из Сирии

Обновлено в 12:51
Политика

Песков рассказал, почему у Путина нет смартфона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал использование смартфона добровольным эксгибиционизмом.
Обновлено в 16:46
Политика

Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уведомило Конгресс о намерении в течении месяца снять санкции, введенные в отношении En+, "Русал" и "Евросибэнерго".
Обновлено в 13:43
Политика

Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти страны намерены вскоре снова осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив, передает "Би-би-си Украина".
Обновлено в 17:22
Политика

Песков заявил об информационной войне на несколько фронтов

По мнению пресс-секретаря Кремля, в мире ведется информационная война.
Обновлено в 16:59
Политика

Украину пригрозили лишить безвиза

Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.
Обновлено в 14:17
Политика

ДНР и ЛНР предложили объявить перемирие в Донбассе с 22 декабря

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Украине с 22 декабря объявить новое перемирие в Донбассе, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 08:34
Политика

В Кремле оценили ситуацию в мировой экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ситуация в мировой экономике непредсказуема по причине того, что ряд стран придерживается протекционистской политики.
Обновлено в 16:14
Политика

Путин снял ограничения на предоставление политубежища

«Подписанный президентом Российской Федерации указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:41
Политика

Большая пресс-конференция президента: что ждет журналистов и зрителей

Обновлено в 12:38
Политика

В США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»

Около 40 американских сенаторов в среду, 19 декабря, намерены внести в конгресс США резолюцию, направленную против газопровода «Северный поток — 2» и призывающую к действиям против «российской агрессии» в Чёрном море.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор

Обновлено в 11:50
Политика

Госдума приняла закон об отмене роуминга в России

Государственная дума в ходе заседания приняла закон об отмене национального роуминга на территории России.
Обновлено в 05:33
Политика

Президент Бразилии вновь обвинен в коррупции

Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения в отношении президента страны Мишела Темера.
Обновлено в 17:39
Политика

NYT: хакеры опубликовали переписку дипломатов стран ЕС

Неизвестным хакерам удалось похитить и опубликовать переписку, которую в течение нескольких лет вели дипломаты стран Евросоюза, в том числе по поводу России.
Обновлено в 02:45
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