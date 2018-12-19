Соединенные Штаты расширили в среду санкционные списки в отношении России за "продолжающееся игнорирование международных норм". С таким утверждением выступило министерство финансов США. Под ограничительные меры подпали 18 физических лиц и четыре информационных ресурса.

Армия и оружие Армия и оружие Дональд Трамп приказал полностью вывести американские войска из Сирии

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Армия и оружие Армия и оружие Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор

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