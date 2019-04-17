Экономика
Petropavlovsk хочет продать производителя железной рудыВедомости вчера в 18:07
Газпромбанк ищет для золотодобывающей компании Petropavlovsk стратегического инвестора, который смог бы купить долю компании в IRC, рассказал в интервью «Ведомостям» крупнейший акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев (у него 22,42%).
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Технологии
ФАС возбудила дела против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 19:33
Космос
Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Культура
В Петербурге открывается международный мотосалон
Обновлено в 01:32
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель
По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 02:28
Кино
Вышел финальный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Студия 20th Century Fox представила финальный трейлер картины «Люди Икс: Темный Феникс».
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Boeing завершила испытательные полёты 737 MAX с новым ПО
Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг самолётов Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Группа ГАЗ просит господдержку почти на 30 млрд рублей: СМИ
Генеральный директор группы ГАЗ Вадим Сорокин обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором просит выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
Счетная палата предлагает ввести штрафы за просрочку платы за использование радиочастот
Счетная палата РФ считает, что федеральный закон "О связи" нуждается в доработке в части включения в него положения о финансовой ответственности за неуплату или просрочку платежей за использование радиочастот, сообщает ведомство по итогам проверки Роскомнадзора.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:33
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии
Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают
Поправки к ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Экономика
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика
В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек
Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
Обновлено в 02:14
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Транспорт
На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов
В мэрии отметили, что бесплатно москвичи смогут добраться до крупных кладбищ в дни пасхальных праздников — 21 апреля (Вербное воскресенье) и 28 апреля (Пасха), 5 мая (Красная горка) и 7 мая (Радоница).
Обновлено в 00:50
Футбол
Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26
Футбол
14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с углового
14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
«Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России
В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено в 01:20