Экономика

Petropavlovsk хочет продать производителя железной рудыВедомости вчера в 18:07

Газпромбанк ищет для золотодобывающей компании Petropavlovsk стратегического инвестора, который смог бы купить долю компании в IRC, рассказал в интервью «Ведомостям» крупнейший акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев (у него 22,42%).
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Petropavlovsk хочет продать производителя железной руды IRC

ПРАЙМ02:02

СМИ-Петропавловск хочет продать долю в производителе железной руды IRC -- Ведомости

Financial One02:23

Petropavlovsk хочет продать производителя железной руды

Ведомостивчера в 18:07
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Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли

Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
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Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:33
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В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
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Обновлено в 02:41
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Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают

Поправки к ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Экономика

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
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Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
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Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика

В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ

«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».
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Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Происшествия

Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек

Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
Обновлено в 02:14
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
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Транспорт

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Футбол

Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»

Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году.
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Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
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Футбол

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14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.
Обновлено вчера в 14:03
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
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«Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России

В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.
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Кенес Хамитович Ракишев
Казахский предприниматель
Казахстанский бизнесмен, председатель совета директоров холдинга Fincraft Resources, Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures, один из основателей Singulariteam. Входит в списки «ТОП-50 богатейших бизнесменов Казахстана», «ТОП-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана журнала Forbes».
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