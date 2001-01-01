Энергетика
Petrobras сократит операционные расходы на $8 млрдТАСС 11:48
Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras намерена сократить свои операционные расходы на $8,1 млрд в 2019-2023 годах. Об этом сообщила в субботу газета Folha de San Paulo со ссылкой на официальное заявление пресс-службы корпорации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бразильская нефтяная компания «Petrobras» намерена сократить операционные расходы на 8 млрд долларов
Бизнес-новости в Кирове12:09
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Кино
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
Обновлено в 09:23
Политика
Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
Обновлено в 08:02
Политика
Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»
За несколько лет войны Украина избавилась от «культурной оккупации», а украинский язык закрепился в обществе, заявил президент Петр Порошенко.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива
Спасательные службы Санкт-Петербурга провели спецоперацию для оказания помощи 97 рыбакам, попавшим в шторм в Финском заливе.
Обновлено в 10:25
Политика
В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках
Ранее чиновник заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошую зарплату, а остальные мало работают.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Во Владимире умер победитель конкурса поедания блинов
Обновлено в 09:10
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»
Российский певец Сергей Лазарев представил песню Scream (англ. "Крик" — ред.), с ней он выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В центре Лондона обнаружили подозрительный автомобиль
Обновлено в 11:15
Происшествия
СКР раскрыл детали уголовного дела бывшего замдиректора «Росгеологии»
Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг обвиняется в посредничестве при получении взятки, впервые дело в отношении него было возбуждено около восьми лет назад, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Пальмире прогремел мощный взрыв
В деревне в окрестностях города Пальмира взорвалась заложенная террористами мина, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 10:16
Спорт
Лыжник Большунов: в марафоне все сработали хорошо
Обновлено в 08:47
Общество
В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок
Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Мексике 15 человек погибли при нападении на ночной клуб
В мексиканской Саламанке (штат Гуанахуато) не менее 15 человек погибли и пять человек ранены в результате нападения на ночной клуб в Мексике, пишет Milenio о ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 11:11
Религия
В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье
В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Саутгемптон» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Порошенко: Украине нужно высокоточное ракетное оружие
Президент Украины Петр Порошенко считает, что страна испытывает необходимость в "высокоточном ракетном оружии", чтобы обороняться от "агрессора".
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом
В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Политика
Конституционный суд Молдавии утвердил итоги парламентских выборов
Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил результаты прошедших 24 февраля выборов в парламент и мандаты избранных депутатов.
Обновлено в 11:22
Спорт
Сноубордистка Быкова завоевала золото на этапе КМ в Скуоле
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских военных
Силы противовоздушной обороны народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Попасная в Донбассе.
Обновлено в 10:35
Религия
Настоятель Казанского собора в Петербурге скончался в возрасте 87 лет
Настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов скончался в субботу на 88-м году жизни.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Индия сообщила о секретном ударе по Пакистану
Индия за пять лет трижды наносила "хирургические удары" по Пакистану, один из которых до сих пор оставался тайной.
Обновлено в 10:50
Политика
Какое будущее ждет украинскую газотранспортную систему
Газотранспортная система Украины, согласно законодательству, считается национальным достоянием.
Обновлено в 12:09
Спорт
Бьорндален высказался о терапевтических исключениях на противоастматические препараты
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален высказал мнение о ситуации с возросшим недоверием к терапевтическим исключениям (TUE) на противоастматические препараты.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
На рукавах бригады ВСУ появится череп
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 10:37
Политика
Экс-глава МИД Германии допустил досрочную отставку Меркель
Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Augsburger Allgemeine предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно из-за растущего недовольства избирателей.
Обновлено в 11:47