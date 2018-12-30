Музыка

Петр Захаров стал победителем шоу «Голос. Перезагрузка»
Газета.Ru
13:55

Лучшим же наставником, согласно результатам голосования телезрителей, стал Сергей Шнуров. Седьмой сезон популярного музыкального проекта "Голос" вышедший с подзаголовком "Перезагрузка", подошел к концу. Впервые в истории шоу финал состоялся 1 января уже нового года.
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Ани Лорак
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Украинская певица, народная артистка Украины. Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008» с песней «Shady Lady» и заняла там второе место. Обладательница премий «Золотой граммофон», «Певица года», «Золотая шарманка», «Человек года», «Песня года» и др., а также пяти «золотых» дисков и двух «платиновых». Диапазон голоса - 4,5 октавы.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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