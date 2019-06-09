Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
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Россиянин Пётр Ян выиграл пятый бой в UFC

RT на русском06:06

Брансон: «Ян — это что-то очень серьезное»

Sport24.ru03:44

Брансон: похоже, Ян — это двоюродный брат Нейта и Ника Диаса

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Боец Ян проведет еще минимум один бой в UFC в 2019 году

ТАСС04:08

Ян победил Риверу на UFC 238

Спорт-Экспрессвчера в 23:18

Ян обратился к болельщикам после победы на UFC 238

Матч ТВ03:20

Шлеменко: мне близок стиль ведения боя Петра Яна

РИА Новостивчера в 11:38
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия

Голунов дал интервью «Дежурной части»

Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Екатеринбурге вандалы облили краской памятник Ельцину

Обновлено в 00:00
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Политика

МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж

Министерство иностранных дел России заявило, что у морского арбитража в Гааге, который 10—14 июня проведёт слушания по инициативе Украины, нет компетенции для рассмотрения вопросов, касающихся территориальной принадлежности суши, в том числе Крыма.
Обновлено в 07:22
Единоборства

Тони Фергюсон: Не думаю, что Серроне проведет со мной еще один бой

Обновлено в 02:33
Энергетика

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу

Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».
Обновлено в 05:59
Происшествия

Пожар в двухэтажном здании на востоке Москвы потушили

Спасатели потушили пожар на площади 250 квадратных метров в двухэтажном административном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика

Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 05:52
Политика

Эксперты дали оценку маневрам корабля США в Восточно-Китайском море

Эксперты дали оценку маневру корабля США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 06:50
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Происшествия

«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном

В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения».
Обновлено в 06:30
Политика

Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве

Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Ростове на Нагибина загорелся пассажирский автобус

Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись

Ксения Собчак впервые официально подтвердила, что развелась с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол

Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян

Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Наука

Названы главные угрозы жизни человечества

Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.
Обновлено в 05:56
Политика

КНР просит зарубежные компании не поддерживать санкции США

Власти Китайской Народной Республики предупреждают крупные международные технологические компании о серьезных последствиях в случае, если они будут поддерживать санкции, введенные властями США против китайского бизнеса.
Обновлено в 06:08
Авто

Тюнеры доработали BMW M3 «DTM Edition» 1990 года выпуска

Специалисты ателье ClassicDriver решили порадовать поклонников классических BMW и доработали 29-летний BMW M3.
Обновлено в 04:36
Политика

Делегацию из ЕС поразил Крымский мост

Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Общество

В России ужесточили наказание за воровство электричества

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Подмосковье двое детей погибли при пожаре

В Московской области двое детей стали жертвами пожара, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:55
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол

Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Футбол

Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций

Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Полиция наблюдала за Иваном Голуновым с марта

Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков корреспондент "Медузы" Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта, заявил участвовавший в этой работе оперативник.
Обновлено в 06:23
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