Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия
Голунов дал интервью «Дежурной части»
Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Екатеринбурге вандалы облили краской памятник Ельцину
Обновлено в 00:00
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Политика
МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
Министерство иностранных дел России заявило, что у морского арбитража в Гааге, который 10—14 июня проведёт слушания по инициативе Украины, нет компетенции для рассмотрения вопросов, касающихся территориальной принадлежности суши, в том числе Крыма.
Обновлено в 07:22
Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу
Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».
Обновлено в 05:59
Происшествия
Пожар в двухэтажном здании на востоке Москвы потушили
Спасатели потушили пожар на площади 250 квадратных метров в двухэтажном административном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика
Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 05:52
Политика
Эксперты дали оценку маневрам корабля США в Восточно-Китайском море
Эксперты дали оценку маневру корабля США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 06:50
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Происшествия
«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном
В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения».
Обновлено в 06:30
Политика
Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве
Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Ростове на Нагибина загорелся пассажирский автобус
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись
Ксения Собчак впервые официально подтвердила, что развелась с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Наука
Названы главные угрозы жизни человечества
Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.
Обновлено в 05:56
Политика
КНР просит зарубежные компании не поддерживать санкции США
Власти Китайской Народной Республики предупреждают крупные международные технологические компании о серьезных последствиях в случае, если они будут поддерживать санкции, введенные властями США против китайского бизнеса.
Обновлено в 06:08
Авто
Тюнеры доработали BMW M3 «DTM Edition» 1990 года выпуска
Специалисты ателье ClassicDriver решили порадовать поклонников классических BMW и доработали 29-летний BMW M3.
Обновлено в 04:36
Политика
Делегацию из ЕС поразил Крымский мост
Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Общество
В России ужесточили наказание за воровство электричества
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре
В Московской области двое детей стали жертвами пожара, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 05:55
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Футбол
Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций
Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Полиция наблюдала за Иваном Голуновым с марта
Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков корреспондент "Медузы" Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта, заявил участвовавший в этой работе оперативник.
Обновлено в 06:23