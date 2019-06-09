Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
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Ян обратился к болельщикам после победы на UFC 238

Матч ТВ03:20

Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким

Советский спортвчера в 04:02

Петр Ян: «Сехудо, наверное, хочет драться с пенсионерами. А я молодой»

Sports.ru03:49

Ян победил Риверу на UFC 238

Спорт-Экспрессвчера в 23:18

Брансон: похоже, Ян — это двоюродный брат Нейта и Ника Диаса

Чемпионат03:33

Брансон: «Ян — это что-то очень серьезное»

Sport24.ru03:44

Россиянин Пётр Ян выиграл пятый бой в UFC

RT на русском06:06
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Похудевшая Дарья Мельникова опровергла слухи об анорексии

На снимках звезда сериала «Папины дочки» выглядит сильно похудевшей.
Обновлено в 06:32
Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду

Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа". В число претендентов вошли 15 мужчин и пять женщин.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Горбачеву обещали показать «Чернобыль» в больнице, но так и не дали

Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев рассказал о планах посмотреть сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 08:48
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В Подмосковье двое детей погибли при пожаре

Обновлено в 05:55
Политика

Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина

Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Авто

Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать

Обновлено в 06:30
Авто

Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus

Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Единоборства

Серроне и Фергюсон получили бонусы UFC

Ранним утром 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 238.
Обновлено в 02:19
Происшествия

На улице Асафьева машина сбила женщину

Обновлено в 05:53
Наука

Откуда у рыбы-дракона прозрачные зубы: глубоководный кошмар

Марк Мейерс, специалист по материалам из Калифорнийского университета в Сан-Диего, столкнулся с рыбой-драконом, когда сопровождал океанографическую экспедицию в Каньон Сан-Диего - подводный каньон у побережья своего одноименного города.
Обновлено в 06:17
Футбол

Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку

«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
Обновлено в 08:39
Общество

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Обновлено вчера в 10:41
Политика

Премьер Молдавии призвала госслужащих поддержать правительство

Премьер-министр Молдавии Майя Санду в ходе брифинга призвала госслужащих не участвовать в акциях протеста и обеспечить 10 июня нормальную работу государственных учреждений.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Фото: Младшую дочку звезды «Кухни» перепутали с мальчиком

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская на своей странице Instagram опубликовала совместное фото с детьми.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашню

Обновлено в 05:25
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Ксения Бородина сделала резкий выпад в адрес Алены Водонаевой

Ксения Бородина и Алена Водонаева уже давно не поддерживают видимость приятельских отношений.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Голунов находился под наблюдением полиции с марта

Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Авто

Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей

Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Общество

С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика

Партия президента Украины «Слуга народа» огласила список кандидатов

Список кандидатов в депутаты Верховной рады Украины, выдвинутых от партии «Слуга народа», оглашен президентом Украины Владимиром Зеленским 9 июня в ходе партийного съезда.
Обновлено в 08:55
Общество

Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова

В официальном Telegram-канале «Медузы» были опубликованы ролики с участием актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Андрея Макаревича, писательницы Людмилы Улицкой, рэперов Оксимирона, Noize MC и других.
Обновлено в 03:08
Футбол

«Реал» представил форму из переработанного пластика

Обновлено в 08:11
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг ДВМП на уровне «RD»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в иностранной и национальной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт).
Обновлено вчера в 10:00
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