Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
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Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким
Советский спортвчера в 04:02
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Похудевшая Дарья Мельникова опровергла слухи об анорексии
На снимках звезда сериала «Папины дочки» выглядит сильно похудевшей.
Обновлено в 06:32
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа". В число претендентов вошли 15 мужчин и пять женщин.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Горбачеву обещали показать «Чернобыль» в больнице, но так и не дали
Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев рассказал о планах посмотреть сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 08:48
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре
Обновлено в 05:55
Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Авто
Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать
Обновлено в 06:30
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Единоборства
Серроне и Фергюсон получили бонусы UFC
Ранним утром 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 238.
Обновлено в 02:19
Происшествия
На улице Асафьева машина сбила женщину
Обновлено в 05:53
Наука
Откуда у рыбы-дракона прозрачные зубы: глубоководный кошмар
Марк Мейерс, специалист по материалам из Калифорнийского университета в Сан-Диего, столкнулся с рыбой-драконом, когда сопровождал океанографическую экспедицию в Каньон Сан-Диего - подводный каньон у побережья своего одноименного города.
Обновлено в 06:17
Футбол
Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку
«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
Обновлено в 08:39
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Премьер Молдавии призвала госслужащих поддержать правительство
Премьер-министр Молдавии Майя Санду в ходе брифинга призвала госслужащих не участвовать в акциях протеста и обеспечить 10 июня нормальную работу государственных учреждений.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Фото: Младшую дочку звезды «Кухни» перепутали с мальчиком
Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская на своей странице Instagram опубликовала совместное фото с детьми.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей.
Обновлено в 08:03
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Ксения Бородина сделала резкий выпад в адрес Алены Водонаевой
Ксения Бородина и Алена Водонаева уже давно не поддерживают видимость приятельских отношений.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Голунов находился под наблюдением полиции с марта
Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Авто
Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Общество
С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика
Партия президента Украины «Слуга народа» огласила список кандидатов
Список кандидатов в депутаты Верховной рады Украины, выдвинутых от партии «Слуга народа», оглашен президентом Украины Владимиром Зеленским 9 июня в ходе партийного съезда.
Обновлено в 08:55
Общество
Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова
В официальном Telegram-канале «Медузы» были опубликованы ролики с участием актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Андрея Макаревича, писательницы Людмилы Улицкой, рэперов Оксимирона, Noize MC и других.
Обновлено в 03:08
Футбол
«Реал» представил форму из переработанного пластика
Обновлено в 08:11
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг ДВМП на уровне «RD»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в иностранной и национальной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт).
Обновлено вчера в 10:00