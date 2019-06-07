Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
Обновлено 07 июня в 10:35
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В армянском монастыре Ахпат, признанном наследием ЮНЕСКО, возник пожар
Обновлено вчера в 17:26
Единоборства
Шевченко нокаутировала соперницу ударом ногой в голову
В начале второго раунда Валентина пробила мощный удар ногой в голову, после которого соперница надолго потеряла сознание.
Обновлено в 00:27
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
35-летний Роллс потерпел первое поражение в карьере при 19 победах (10 нокаутом). Ранее он не проводил боев за титул чемпиона мира.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день
Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.
Обновлено вчера в 11:06
Футбол
Маскерано решил вернуться в сборную Аргентины
Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хавьер Маскерано после встречи с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа решил вернуться в сборную Аргентины.
Обновлено в 00:46
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заплатит Де Хеа 20 млн фунтов за немедленный переход в «ПСЖ»
Руководство английского клуба рассчитывает выручить за трансфер де Хеа 60-75 млн фунтов.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Президент Мексики сообщил о телефонном разговоре с Трампом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в своем Twitter, что провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
СКР подтвердил задержание депутата Заксобрания Красноярского края
Следственные органы СКР в Красноярске подтвердили факт задержания депутата Законодательного собрания Красноярского края Сергея Титова.
Обновлено вчера в 06:55
Здоровье
Игры со смертью: почему Алибасов выпил средство для труб
Всю неделю страна обсуждала запутанную историю с Бари Алибасовым, который вместо сока выпил средство для очистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 12:20
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Обновлено в 00:45
Общество
Более 13 миллиардов рублей за шесть лет будет направлено из федерального бюджета на реализацию дорожного нацпроекта в Свердловской области
Более 13 миллиардов рублей за шесть лет будет направлено на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области из федерального бюджета.
Обновлено в 00:24
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом
Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта
Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травм
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов
Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.
Обновлено 07 июня в 03:40
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб
Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В Щелковском районе Подмосковья легкомоторный самолет совершил жесткую посадкку, сообщаетТАСС. Инцидент произошел в деревне Кормолино.
Обновлено вчера в 09:16
Автоспорт
Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»
Обновлено вчера в 14:49