Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37

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Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Единоборства Шевченко нокаутировала соперницу ударом ногой в голову В начале второго раунда Валентина пробила мощный удар ногой в голову, после которого соперница надолго потеряла сознание.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса 35-летний Роллс потерпел первое поражение в карьере при 19 победах (10 нокаутом). Ранее он не проводил боев за титул чемпиона мира.

Общество Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.

Футбол Маскерано решил вернуться в сборную Аргентины Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хавьер Маскерано после встречи с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа решил вернуться в сборную Аргентины.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Политика Президент Мексики сообщил о телефонном разговоре с Трампом Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в своем Twitter, что провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Общество WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.

Происшествия СКР подтвердил задержание депутата Заксобрания Красноярского края Следственные органы СКР в Красноярске подтвердили факт задержания депутата Законодательного собрания Красноярского края Сергея Титова.

Здоровье Игры со смертью: почему Алибасов выпил средство для труб Всю неделю страна обсуждала запутанную историю с Бари Алибасовым, который вместо сока выпил средство для очистки труб «Крот».

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.

Общество Более 13 миллиардов рублей за шесть лет будет направлено из федерального бюджета на реализацию дорожного нацпроекта в Свердловской области Более 13 миллиардов рублей за шесть лет будет направлено на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области из федерального бюджета.

Футбол Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020 Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".

Происшествия В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.

Политика Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве» Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Общество Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.